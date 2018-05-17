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Игорь Денисов: ради вызова в сборную готов пожать руку Черчесову

Капитан "Локомотива" Игорь Денисов заявил, что готов помириться с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым ради вызова в национальную команду.

– Я готов приехать в сборную хоть завтра. Я говорил, что не подам ему руки, но ради сборной готов уступить – пожать руку и сказать: "Саламыч, привет! Готов выполнять твои требования и вообще кланяюсь". Но. Извиняться за те слова я не буду.

- Виталий Мутко пытался вас помирить.

– Да, в прошлом году – кажется, перед матчами против Испании и Аргентины – мне набрал Илья Геркус и сказал: "Хотят, чтобы вы помирились" – "Я только за, но никаких извинений через прессу не будет". Больше не звонили. Я очень хочу сыграть на чемпионате мире в России, но думаю, что это без шансов.

– Есть мнение: если тебя возьмут на чемпионат мира без гарантии основного состава, это будет во вред команде.

– Да, лучше не брать. Могу сказать, что мне все равно, играть или нет, но это будет неправда. Мне неприятно сидеть на замене.

– А если кто-то играет на твоей позиции лучше? Такого разве не бывало?

– В "Зените" – нет. В "Динамо" – бывало, что у меня по полгода не было хороших матчей. Но до чемпионата мира – месяц. За это время можно подготовиться.

Sports.ru
Теги: Денисов Сборная России
Сегодня, 14:44
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13
(5)
№13 Написал: lisiitigr Самый красивый город в Мире (Сегодня, 16:34) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
в динамо бывало"" .. -- динамо из говна уже 10 лет не выбраться .. професссионалы
Регистрация: 13.06.2010 [жалоба]
№12 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 16:02) #
  • -4
  •  (6)
online

Ох..ть конечно, у нас меньше чем через месяц решающие матчи, а кто будет в основном составе сборной вообще хз, кроме Игорька. Раньше нужно было эти конфликты улаживать и дерьмо разгребать, а не в пожарном порядке, команда вообще несыгранная
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№11 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 15:51) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Черчес, переступи через гордыню, на кону честь страны и отстаивать её должны лучшие!
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№10 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 15:34) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Химки»
[quote=ckorp][quote=kraf][quote=ckorp][quote=Одиссей]


дураки пля,что ты что как всегда Одиссей..во первых что за сравнение Игнашевича и Денисова в этом деле.Камболов врядя ли был бы в сборной если б были бы Джикия и Васин,но и Камболов получил травму,назовите фамилию кого взять в сборную на эту позицию .И вообще к чему здесь фамилия Игнашевич и Братья,которым Черчесов сам обращался,но они отказали...что значит почему печатают это вью накануне ЧМ,ты наверно со времен СССР только проснулся..или как тогда, кто то контролирует особенно в соц сетях что выкладывается? ,это вью Денисов дал Дудью в его знаменитом скажем так передаче и не кто не в состоянии этот вью ,эту частную программу положит на полк,в архив..
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№9 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 15:33) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Жаль ! Ведь не позовут. А мог бы помочь. Черчесу он кровником стал .


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№8 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 15:17) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kraf
Цитата: ckorp
Цитата: Одиссей
1 серия-Игнашевич,2 серия -Денисов..3 серия -братья . smile Ну и куда делась хваленая гордость самовлюбленного индюка? Я давно говорил.что вызовут Стасика.дадут ему ЦУ и он тупо улыбаясь.пригласит хоть Денисова.хоть черта лысого в сборную.

Да. Понятно для чего эта нарезка вью и столько информации о Денисове сразу. Наверняка и с усачом кто-то работает на тему возвращения Денисова в сборную. Кончиться это может тем, что в сборную его и вернут в самый последний момент, но сыграет он совершенно слабо. Вот что-то так противоречиво подумалось. Правда, и другим нашим игрокам просто так даже в свою не очень сильную игру не дадут сыграть соперники. Одним словом, Денисова спасителем сборной видят, похоже. Не знаю, что-то не хорошим душком потянуло от таких движений накануне ЧМ

Я думаю, поезд уже ушел. Тем более в полном интервью Игорь сам честно говорит что готов играть только основным игроком. В запасе будет даже вреден для команды. Что по схеме в три защитника толком не играл. и ему потребуется хотя бы один (из трех,из первых трех, получается) матч на раскачку.

У нас, даже это все учитывая, могут бросить его в "бой". Хотя, кто знает, что они там решат. Вообще, мне кажется, что с ним, что с другими игроками шансов на выход из группы мало.
А вообще-то, тогда зачем это вью его печатают накануне ЧМ? Мне кажется, есть наверху некая паника (впрочем, как обычно), как бы выйти с наименьшими потерями после уроков этого ЧМ для нашей сборной и всего футбола нашего в целом, спрашивать-то все равно будут с них. Вот и пытаются договориться об его участии в сборной на ЧМ, как одного из лучших игроков в своем амплуа, вдруг поможет не опрофаниться нашей сборной по полной. Не знаю.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№7 Написал: gall77 Северо-Запад (Сегодня, 15:15) #
  • +1
  •  (9)

бол и трепло


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FC Darmstadt 98
Регистрация: 29.01.2009 [жалоба]
№6 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 15:08) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: kraf
ему потребуется хотя бы один (из трех,из первых трех, получается) матч на раскачку.

Есть еще два товарняка.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
№5 Написал: plast Спб (Сегодня, 15:08) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: Одиссей
1 серия-Игнашевич,2 серия -Денисов..3 серия -братья . smile Ну и куда делась хваленая гордость самовлюбленного индюка? Я давно говорил.что вызовут Стасика.дадут ему ЦУ и он тупо улыбаясь.пригласит хоть Денисова.хоть черта лысого в сборную.

Дзюбу забыл , который усы показывал вместе с Кокориным , которого кстати тоже вызывали в сборную и сейчас не вызывали только изза травмы
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№4 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 15:04) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ckorp
Цитата: Одиссей
1 серия-Игнашевич,2 серия -Денисов..3 серия -братья . smile Ну и куда делась хваленая гордость самовлюбленного индюка? Я давно говорил.что вызовут Стасика.дадут ему ЦУ и он тупо улыбаясь.пригласит хоть Денисова.хоть черта лысого в сборную.

Да. Понятно для чего эта нарезка вью и столько информации о Денисове сразу. Наверняка и с усачом кто-то работает на тему возвращения Денисова в сборную. Кончиться это может тем, что в сборную его и вернут в самый последний момент, но сыграет он совершенно слабо. Вот что-то так противоречиво подумалось. Правда, и другим нашим игрокам просто так даже в свою не очень сильную игру не дадут сыграть соперники. Одним словом, Денисова спасителем сборной видят, похоже. Не знаю, что-то не хорошим душком потянуло от таких движений накануне ЧМ

Я думаю, поезд уже ушел. Тем более в полном интервью Игорь сам честно говорит что готов играть только основным игроком. В запасе будет даже вреден для команды. Что по схеме в три защитника толком не играл. и ему потребуется хотя бы один (из трех,из первых трех, получается) матч на раскачку.
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№3 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 14:56) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Одиссей
1 серия-Игнашевич,2 серия -Денисов..3 серия -братья . smile Ну и куда делась хваленая гордость самовлюбленного индюка? Я давно говорил.что вызовут Стасика.дадут ему ЦУ и он тупо улыбаясь.пригласит хоть Денисова.хоть черта лысого в сборную.

Да. Понятно для чего эта нарезка вью и столько информации о Денисове сразу. Наверняка и с усачом кто-то работает на тему возвращения Денисова в сборную. Кончиться это может тем, что в сборную его и вернут в самый последний момент, но сыграет он совершенно слабо. Вот что-то так противоречиво подумалось. Правда, и другим нашим игрокам просто так даже в свою не очень сильную игру не дадут сыграть соперники. Одним словом, Денисова спасителем сборной видят, похоже. Не знаю, что-то не хорошим душком потянуло от таких движений накануне ЧМ
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№2 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 14:51) #
  • -8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Краснодар»
1 серия-Игнашевич,2 серия -Денисов..3 серия -братья . smile Ну и куда делась хваленая гордость самовлюбленного индюка? Я давно говорил.что вызовут Стасика.дадут ему ЦУ и он тупо улыбаясь.пригласит хоть Денисова.хоть черта лысого в сборную.
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 14:50) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Это вью надо читать целиком! по ссылочке на спортс.ру. Оно полезнее и интереснее.
Отзывы тоже почитать не вредно.
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
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