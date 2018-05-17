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Игорь Денисов: ради вызова в сборную готов пожать руку Черчесову
Капитан "Локомотива" Игорь Денисов заявил, что готов помириться с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым ради вызова в национальную команду.
– Я готов приехать в сборную хоть завтра. Я говорил, что не подам ему руки, но ради сборной готов уступить – пожать руку и сказать: "Саламыч, привет! Готов выполнять твои требования и вообще кланяюсь". Но. Извиняться за те слова я не буду.
- Виталий Мутко пытался вас помирить.
– Да, в прошлом году – кажется, перед матчами против Испании и Аргентины – мне набрал Илья Геркус и сказал: "Хотят, чтобы вы помирились" – "Я только за, но никаких извинений через прессу не будет". Больше не звонили. Я очень хочу сыграть на чемпионате мире в России, но думаю, что это без шансов.
– Есть мнение: если тебя возьмут на чемпионат мира без гарантии основного состава, это будет во вред команде.
– Да, лучше не брать. Могу сказать, что мне все равно, играть или нет, но это будет неправда. Мне неприятно сидеть на замене.
– А если кто-то играет на твоей позиции лучше? Такого разве не бывало?
– В "Зените" – нет. В "Динамо" – бывало, что у меня по полгода не было хороших матчей. Но до чемпионата мира – месяц. За это время можно подготовиться.
Sports.ru
– Я готов приехать в сборную хоть завтра. Я говорил, что не подам ему руки, но ради сборной готов уступить – пожать руку и сказать: "Саламыч, привет! Готов выполнять твои требования и вообще кланяюсь". Но. Извиняться за те слова я не буду.
- Виталий Мутко пытался вас помирить.
– Да, в прошлом году – кажется, перед матчами против Испании и Аргентины – мне набрал Илья Геркус и сказал: "Хотят, чтобы вы помирились" – "Я только за, но никаких извинений через прессу не будет". Больше не звонили. Я очень хочу сыграть на чемпионате мире в России, но думаю, что это без шансов.
– Есть мнение: если тебя возьмут на чемпионат мира без гарантии основного состава, это будет во вред команде.
– Да, лучше не брать. Могу сказать, что мне все равно, играть или нет, но это будет неправда. Мне неприятно сидеть на замене.
– А если кто-то играет на твоей позиции лучше? Такого разве не бывало?
– В "Зените" – нет. В "Динамо" – бывало, что у меня по полгода не было хороших матчей. Но до чемпионата мира – месяц. За это время можно подготовиться.
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