Игорь Денисов: ради вызова в сборную готов пожать руку Черчесову

Капитан "Локомотива" Игорь Денисов заявил, что готов помириться с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым ради вызова в национальную команду.– Я готов приехать в сборную хоть завтра. Я говорил, что не подам ему руки, но ради сборной готов уступить – пожать руку и сказать: "Саламыч, привет! Готов выполнять твои требования и вообще кланяюсь". Но. Извиняться за те слова я не буду.– Да, в прошлом году – кажется, перед матчами против Испании и Аргентины – мне набрал Илья Геркус и сказал: "Хотят, чтобы вы помирились" – "Я только за, но никаких извинений через прессу не будет". Больше не звонили. Я очень хочу сыграть на чемпионате мире в России, но думаю, что это без шансов.– Да, лучше не брать. Могу сказать, что мне все равно, играть или нет, но это будет неправда. Мне неприятно сидеть на замене.– В "Зените" – нет. В "Динамо" – бывало, что у меня по полгода не было хороших матчей. Но до чемпионата мира – месяц. За это время можно подготовиться.