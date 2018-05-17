Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104455
КБ-Гостевая 26551
Политика и события в стране и мире 3954
Ситуация на юго-востоке Украины 119234
Ростовские футбольные новости 547
Отдых в Крыму. 171
Баги сайта и форума 544
Курилка 1510

Новости партнеров

Станислав Черчесов: в матче с Австрией у нас будет шанс почувствовать драйв

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к ЧМ-2018.

"Для сборов выбрали Австрию, так как протестировали это место перед Кубком конфедераций. Там правильная логистика, рядом стадион, два тренировочных поля, соответствующие стандартам ФИФА гостиница и трибуна. До нас там проводили сборы такие серьезные команды, как Испания и Франция. Вариантов по проведению сборов было много, но решили остановиться конкретно на этой базе, тем более команда там чувствует себя комфортно. С Австрией решили сыграть потому, что это местная сборная, на нее придет много болельщиков, будет шанс почувствовать драйв. Турки же в какой-то степени похожи на всех наших соперников по группе, там много техничных футболистов, которые могут играть один в один. Тем более мы должны этой команде матч", - цитирует Черчесова официальный сайт клуба.
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 19:47
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 19:51) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Челси»
У вас будет шанс прочувствовать пламенные жопы и трещины во весь рост.


--------------------
Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.