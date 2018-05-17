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Станислав Черчесов: не понаслышке знаем все плюсы и минусы Дзюбы и готовы терпеть
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о форварде "Зенита" Артеме Дзюбе.
- Кое-кто из журналистов заявлял, что у вас с ним на сборе перед Кубком конфедераций произошел конфликт, не предполагавший хеппи-энда. Но Артем – в сборной.
– Каждый занимается своим делом. Кто-то заявляет ни на чем не основанные вещи. А кто-то просто смотрит, как человек играет в футбол.
Дзюба перешел в «Арсенал», показал соответствующие результаты. При этом сам отметил в интервью, что есть уровень РФПЛ, а есть – чемпионата мира. Но главное – он сделал шаг, реально себя проявил и получил по заслугам.
Александр Кокорин не играл на Кубке конфедераций, но начал забивать – и мы его пригласили. С Дзюбой – такая же история. Потому что мы не можем проходить мимо того, что есть.
– Самокритичные слова Дзюбы по поводу его отъезда перед Кубком конфедераций стали дополнительным бонусом для его возвращения?
– Нет. То, что игрок для себя проводит анализ, – хорошо. Но то, о чем он сказал в интервью, я ему говорил еще тогда.
Для нас большой плюс, что Артем в этой ситуации чуть повзрослел. И в следующий раз, может, он будет больше прислушиваться к нам, чтобы потом не терять время и не доходить до каких-то вещей самому. Дзюба еще у Мирослава Юрьевича в дубле "Спартака" играл, потом мы его начали вводить в основной состав в 18 лет.
Не понаслышке знаем все его плюсы и минусы. И готовы терпеть. Это у вас, журналистов, терпения мало. Но мы на это реагируем спокойно. У каждого своя работа.
– Вы сказали, что единственный ответ Дзюбы в телеинтервью, который вам не понравился, – о том, что он считает себя запасным.
– Да, не понравился. У нас запасных нет. А есть обойма игроков, которые должны решать задачу. Кто же будет выходить на поле, ситуация подскажет.
"Спорт-Экспресс"
- Кое-кто из журналистов заявлял, что у вас с ним на сборе перед Кубком конфедераций произошел конфликт, не предполагавший хеппи-энда. Но Артем – в сборной.
– Каждый занимается своим делом. Кто-то заявляет ни на чем не основанные вещи. А кто-то просто смотрит, как человек играет в футбол.
Дзюба перешел в «Арсенал», показал соответствующие результаты. При этом сам отметил в интервью, что есть уровень РФПЛ, а есть – чемпионата мира. Но главное – он сделал шаг, реально себя проявил и получил по заслугам.
Александр Кокорин не играл на Кубке конфедераций, но начал забивать – и мы его пригласили. С Дзюбой – такая же история. Потому что мы не можем проходить мимо того, что есть.
– Самокритичные слова Дзюбы по поводу его отъезда перед Кубком конфедераций стали дополнительным бонусом для его возвращения?
– Нет. То, что игрок для себя проводит анализ, – хорошо. Но то, о чем он сказал в интервью, я ему говорил еще тогда.
Для нас большой плюс, что Артем в этой ситуации чуть повзрослел. И в следующий раз, может, он будет больше прислушиваться к нам, чтобы потом не терять время и не доходить до каких-то вещей самому. Дзюба еще у Мирослава Юрьевича в дубле "Спартака" играл, потом мы его начали вводить в основной состав в 18 лет.
Не понаслышке знаем все его плюсы и минусы. И готовы терпеть. Это у вас, журналистов, терпения мало. Но мы на это реагируем спокойно. У каждого своя работа.
– Вы сказали, что единственный ответ Дзюбы в телеинтервью, который вам не понравился, – о том, что он считает себя запасным.
– Да, не понравился. У нас запасных нет. А есть обойма игроков, которые должны решать задачу. Кто же будет выходить на поле, ситуация подскажет.
"Спорт-Экспресс"
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