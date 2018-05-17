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В Москве на одном из зданий появится портрет Марадоны

Аргентинский художник Сан Спига представил в среду в Буэнос-Айресе проект "Ребята, вперед", посвященный бывшему капитану и главному тренеру сборной Аргентины Диего Марадоне.

Следующим городом, в котором должна появиться его работа, станет Москва. Приурочен арт-проект будет к чемпионату мира-2018.

Художник пока не знает, где именно в Москве появится его работа.

"Мы все еще решаем этот вопрос. Один из вариантов - реализовать идею при содействии Ассоциации футбола Аргентины, то есть пойти более официальным путем, что меня меньше привлекает. Другой - получить разрешение местных властей и найти место для работы в каком-то районе Москвы. Я бы хотел, чтобы это была обычная стена, а не Красная площадь с туристами, хотя это было бы тоже весело", - сказал он.

ТАСС
Вчера, 22:22
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(0)
№1 Написал: Е5 FC SM МАРС (Вчера, 22:46) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
лучше бы портрет Яшины или Боброва


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#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
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