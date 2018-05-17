В Москве на одном из зданий появится портрет Марадоны

Аргентинский художник Сан Спига представил в среду в Буэнос-Айресе проект "Ребята, вперед", посвященный бывшему капитану и главному тренеру сборной Аргентины Диего Марадоне.Следующим городом, в котором должна появиться его работа, станет Москва. Приурочен арт-проект будет к чемпионату мира-2018.Художник пока не знает, где именно в Москве появится его работа."Мы все еще решаем этот вопрос. Один из вариантов - реализовать идею при содействии Ассоциации футбола Аргентины, то есть пойти более официальным путем, что меня меньше привлекает. Другой - получить разрешение местных властей и найти место для работы в каком-то районе Москвы. Я бы хотел, чтобы это была обычная стена, а не Красная площадь с туристами, хотя это было бы тоже весело", - сказал он.