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Помещения объектов ЧМ в Московской области могут использоваться как борцовские залы

Некоторые помещения объектов, которые будут использоваться для чемпионата мира в Московской области, могут быть переформатированы в борцовские залы после турнира. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

На территории Московской области во время чемпионата мира кроме сборной России будут базироваться команды Португалии, Ирана, Франции, Перу, Аргентины, Мексики, Бельгии и Туниса.

"На некоторых объектах чемпионата мира может вестись такая работа, где некоторые помещения потенциально могут быть реорганизованы для занятий борьбой. В частности, предусмотрено переформатировать залы для пресс-конференций и сделать там борцовские залы", - сообщил Терюшков.

ТАСС
Вчера, 22:33
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