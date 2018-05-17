Помещения объектов ЧМ в Московской области могут использоваться как борцовские залы

Некоторые помещения объектов, которые будут использоваться для чемпионата мира в Московской области, могут быть переформатированы в борцовские залы после турнира. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.На территории Московской области во время чемпионата мира кроме сборной России будут базироваться команды Португалии, Ирана, Франции, Перу, Аргентины, Мексики, Бельгии и Туниса."На некоторых объектах чемпионата мира может вестись такая работа, где некоторые помещения потенциально могут быть реорганизованы для занятий борьбой. В частности, предусмотрено переформатировать залы для пресс-конференций и сделать там борцовские залы", - сообщил Терюшков.