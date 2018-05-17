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РФС согласовал с футболистами сборной России премиальные за ЧМ-2018

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев рассказал, что с футболистами национальной команды согласованы премиальные за ЧМ-2018.

"Было время, когда вопрос премиальных в сборной стоял остро. Раньше даже обсуждение на эту тему было стрессом. Сейчас мы договорились с футболистами и тренерским штабом о базовых условиях, все прозрачно и понятно. Проблем не будет. Есть призовые деньги ФИФА. Они утверждаются Советом организации, все суммы – в открытых источниках. 8 миллионов долларов получает каждая команда, участвующая в чемпионате мира. Мы этими деньгами компенсируем все расходы, потраченные на весь цикл подготовки сборной. Вышедшая из группы сборная получит еще 4 миллиона долларов призовых. Вот эти деньги и будут делиться", - цитирует Алаева "Спорт-Экспресс".
Теги: Сборная России
Вчера, 23:25
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№1 Написал: rocker31 К-G (Вчера, 23:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
С деньгами решили,теперь бы ещё с футболом разобраться...
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
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