Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104456
КБ-Гостевая 26551
Политика и события в стране и мире 3954
Ситуация на юго-востоке Украины 119234
Ростовские футбольные новости 547
Отдых в Крыму. 171
Баги сайта и форума 544
Курилка 1510

Новости партнеров

Станислав Черчесов: недавно был в Бельгии, общался с их тренером. Мне бы его заботы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, насколько проблемным является вопрос с травмами игроков.

"Мы сконцентрированы на своей сборной, поэтому нам кажется, что травмы только у нас. Но это не так, вчера я общался с немецкими коллегами, у их игроков тоже есть повреждения. Бразильцы лишились Дани Алвеса, и Неймар у них не в форме.

Другой вопрос — есть ли у команды равнозначная замена. Недавно был в Бельгии, общался с тренером их национальной команды. Мне бы его заботы. Но если отбросить шутки в сторону, я доволен тем, где нахожусь, чем занимаюсь, и футболистами, с которыми работаю", - цитирует Черчесова официальный сайт РФС.
Теги: Черчесов Сборная России
Вчера, 23:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(3)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.