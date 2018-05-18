Большой экран установят в центре Чебоксар, где будут транслировать ЧМ-2018

Большой экран установят в центре Чебоксар - на Красной площади. На нем будут проводиться трансляции матчей чемпионата мира-2018. Размеры экрана - 14 на 7 метров.Сейчас дизайн-проект проходит согласование в оргкомитете "Россия-2018". Мэр Чебоксар Алексей Ладыков выразил надежду, что сборная России на турнире сможет успешно выступить.