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Большой экран установят в центре Чебоксар, где будут транслировать ЧМ-2018

Большой экран установят в центре Чебоксар - на Красной площади. На нем будут проводиться трансляции матчей чемпионата мира-2018. Размеры экрана - 14 на 7 метров.

Сейчас дизайн-проект проходит согласование в оргкомитете "Россия-2018". Мэр Чебоксар Алексей Ладыков выразил надежду, что сборная России на турнире сможет успешно выступить.

ТАСС
Сегодня, 21:03
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