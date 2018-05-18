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Перед ЧМ-2018 в Москве бесплатно покажут бразильские и советские фильмы о футболе

В кинотеатрах сети "Москино" с 26 мая по 30 июня пройдут бесплатные показы фильмов, приуроченные к чемпионату мира-2018.

Всего будет представлено 13 бразильских и советских фильмов, как художественных, так и документальных.

Бразильские фильмы можно будет увидеть в кинотеатрах "Юность", Факел" и "Звезда", а советские ленты покажут в "Березке", "Вымпеле", "Искре", "Молодежном", "Полете", "Сатурне" и "Туле".

Так 26 мая зрители увидят документальный фильм 2017 года "Девушки в футболе". В картине юные бразильянки делятся опытом своего участия в первом женском чемпионате штата Сан-Паулу в возрастной категории до 17 лет, а также рассказывают о том, как обыграли мужскую команду на одном из состязаний, доказав, что могут играть не хуже мужчин.

Мэрия Москвы
Сегодня, 22:12
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