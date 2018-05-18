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В Москве украли часть канатной дороги к ЧМ-2018

Полиция Москвы получила заявление об исчезновении части канатной дороги, которая должна стать частью инфраструктуры чемпионата мира-2018.

Гендиректор компании "Московские канатные дороги", подрядчика проекта на Воробьевых горах, заявил в полицию о краже со строительной площадки профильных панелей, которые предназначались для кровли канатной дороги.

Панели площадью 680 квадратных метров весят больше двух тонн, а стоят около двух миллионов рублей.

Полиция уже задержала подозреваемого – 24-летнего уроженца Ставрополя.

news.ramber.ru
Сегодня, 22:23
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№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 22:25) #
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Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
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