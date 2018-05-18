В Москве украли часть канатной дороги к ЧМ-2018

Полиция Москвы получила заявление об исчезновении части канатной дороги, которая должна стать частью инфраструктуры чемпионата мира-2018.Гендиректор компании "Московские канатные дороги", подрядчика проекта на Воробьевых горах, заявил в полицию о краже со строительной площадки профильных панелей, которые предназначались для кровли канатной дороги.Панели площадью 680 квадратных метров весят больше двух тонн, а стоят около двух миллионов рублей.Полиция уже задержала подозреваемого – 24-летнего уроженца Ставрополя.