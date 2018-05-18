Пласидо Доминго и Хуан Диего Флорес выступят на Красной площади в честь открытия ЧМ-2018

Испанский оперный певец Пласидо Доминго и его перуанский коллега Хуан Диего Флорес примут участие в концерте, приуроченном к открытию чемпионата мира по футболу. Мировые звезды 13 июня выступят на Красной площади в центре Москвы в канун открытия первенства."Пласидо Доминго и Хуан Диего Флорес подтвердили свое участие в гала-концерте накануне открытия чемпионата мира по футболу. Концерт состоится 13 июня на Красной площади", - сказали в пресс-службе.Как сообщалось ранее, в гала-концерте также выступят пианист Денис Мацуев, звезды мировой оперной сцены Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина и Альбина Шагимуратова. Вечер пройдет в сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева. В программу войдут лучшие произведения классического репертуара.Французский тенор итальянского происхождения Роберто Аланья, заявленный ранее в афише, не сможет выступить в Москве."Примечательно то, что чаще всего спортивные состязания открывают именно оперные звезды, потому что классическая музыка - это универсальный код, понятный жителям всех стран. Монсеррат Кабалье и Фредди Меркьюри, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас, открывавшие Олимпиаду в Барселоне, задали высокую исполнительскую планку, которую спустя несколько лет поддержал Лучано Паваротти, прославивший на весь мир арию Nessun Dorma на зимних Олимпийских играх в Турине", - напомнили организаторы.