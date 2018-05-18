Дмитрий Хохлов: Рыков надеялся, что на него обратят свой взор в сборной России

Наставник "Динамо" Дмитрий Хохлов сообщил, что защитник Владимир Рыков надеялся попасть в заявку сборной России на домашний чемпионат мира."Знаю, что Рыков надеялся, что на него обратят свой взор. Рыков заслужил, чтобы его хотя бы вызвали на сбор. Тем более, что в сборной не слишком хорошая ситуация с центральными защитниками. Володя – основной игрок "Динамо", – сказал Хохлов.