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Дмитрий Хохлов: Рыков надеялся, что на него обратят свой взор в сборной России

Наставник "Динамо" Дмитрий Хохлов сообщил, что защитник Владимир Рыков надеялся попасть в заявку сборной России на домашний чемпионат мира.

"Знаю, что Рыков надеялся, что на него обратят свой взор. Рыков заслужил, чтобы его хотя бы вызвали на сбор. Тем более, что в сборной не слишком хорошая ситуация с центральными защитниками. Володя – основной игрок "Динамо", – сказал Хохлов.

ФК "Динамо"
Теги: Хохлов Рыков Динамо Сборная России
Вчера, 23:49
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