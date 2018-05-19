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Купившему билет на ЧМ-2018 фанату отказали в походе на матч из-за тюремного срока

Болельщик из Ростова-на-Дону Кирилл Николенко, который отбыл тюремный срок за хранение наркотических веществ, не может получить паспорт болельщика на чемпионат мира — 2018, несмотря на наличие билета на матч.

"Купил он билет на матч в Ростове Саудовская Аравия — Уругвай. 12 600 рублей, к слову. На сайте ФИФА. После покупки билета (именно после покупки, не до), нужно обратиться за паспортом болельщика.

Учет и контроль поголовья — основа отечественной демократии. Ну и что? Да, отказали. Почему? А кто он такой, чтобы знать. Без объяснения причин, ибо это государственная тайна.

Он на сайт ФИФА. Они ему: ничего не знаем, это ваши внутренние дела, мы вам рады, русским, вы только, русские, сами себя на стадионы пускайте и никаких проблем. Билет обратно не возьмем, разбирайтесь у себя", — написал у себя в фейбуке известный правозащитник Алексей Федяров.

"Газета.ру"
Сегодня, 02:28
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