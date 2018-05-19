Федор Чалов: конкуренция с Дзюбой? Тренировки и матчи покажут, кто на что способен

Форвард сборной России Федор Чалов высказался относительно шансов сыграть на ЧМ-2018.– Настроен только на позитив. Всегда. Будь что будет, но хочу оказаться в финальной заявке. Очень!– Вообще этим голову не забиваю. Никому ничего не гарантировано. Тренировки и товарищеские матчи покажут, кто на что способен.