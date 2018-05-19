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Федор Чалов: конкуренция с Дзюбой? Тренировки и матчи покажут, кто на что способен

Форвард сборной России Федор Чалов высказался относительно шансов сыграть на ЧМ-2018.

– Если вас отцепят, будете сильно огорчены или понимаете, что все только начинается, а нынешнее приглашение – скорее аванс?

– Настроен только на позитив. Всегда. Будь что будет, но хочу оказаться в финальной заявке. Очень!

– Смолов в сборной, по идее, вне конкуренции. Выходит, ваш главный конкурент – Дзюба. Готовы к такому соперничеству?

– Вообще этим голову не забиваю. Никому ничего не гарантировано. Тренировки и товарищеские матчи покажут, кто на что способен.

СЭ
Теги: Чалов Сборная России
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