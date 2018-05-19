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Федор Смолов нагадал сборной России выход в финал ЧМ-2018 (видео)

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов побывал в гостях у передачи "Вечерний Ургант".

Футболист в результате гадания предсказал национальной команде выход в финал домашнего чемпионате мира–2018.

Теги: Смолов Сборная России
Сегодня, 10:47
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№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:49) #
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Цитата: СуперШтангист
50% россиян смотрят дом-2, а ты про какого-то Урганта.

1% умных на всю страну. Маловато будет, пора начинать атаку с сновейшей субмарины. Мир содрогнулся.. Кот стоял на подлодке и смотрел в серые тучи. Был просвет, но его завлокло туманом. Готовиться к атаке господа!. Сэр, торпеды готовы к бою, ракетные установки тоже. Первая пошла! От Англии ничего не осталось. Кот заплакалл даже. Королева Виктория тож? -Все сгорели, сэр.


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Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№3 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 11:49) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Предлагаю после ЧМ-2018 в случае поражений сборной поставить в такую же позу Черчесова на Красной площади и чтобы каждый желающий мог также пнуть ему в задницу мячом. За каждый проигрыш - назначить ему сутки такого "очищения от понтов". Вот тогда думаю ему бы простили эти годы прозябания за такую зарплату
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 11:42) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: RenarTickle
Клоуны... И ведь кто-то же такое смотрит...

50% россиян смотрят дом-2, а ты про какого-то Урганта.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 11:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
Клоуны... И ведь кто-то же такое смотрит...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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