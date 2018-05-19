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Восемь футболистов сборной России проверяют на допинг

Восемь футболистов сборной России вызваны на допинг-тест на сборе в подмосковном Новогорске, сообщил заместитель руководителя департамента по информационной политике РФС Игорь Владимиров.

В субботу национальная команда проведет вторую тренировку в рамках большого сбора перед ЧМ-2018.

"Допинг-офицеры сделали запрос на тестирование 8 футболистов", - сказал Владимиров.

Р-Спорт
Теги: Сборная России
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