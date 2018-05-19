Восемь футболистов сборной России проверяют на допинг

Восемь футболистов сборной России вызваны на допинг-тест на сборе в подмосковном Новогорске, сообщил заместитель руководителя департамента по информационной политике РФС Игорь Владимиров.В субботу национальная команда проведет вторую тренировку в рамках большого сбора перед ЧМ-2018."Допинг-офицеры сделали запрос на тестирование 8 футболистов", - сказал Владимиров.