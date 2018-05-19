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Артем Дзюба: с вызовом в сборную поздравил знакомый, я подумал, не рано ли?

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о том, как узнал о своем вызове в сборную на ЧМ-2018.

"Известие о приглашении в сборную России пришло, когда у меня только закончилась тренировка в Туле. Ехал в машине, когда мне позвонил один мой знакомый и начал поздравлять. Я подумал, не рано ли, но он заверил меня, что официальный список уже оглашён.

С Черчесовым после объявления заявки пока не общались. На днях мы встретимся и всё обсудим. Да, вероятно, его расстроила моя фраза о поездке на чемпионат мира в качестве запасного. Я имел в виду, что состав не делится на игроков основы и остальных. У всех равные шансы.

Есть обойма футболистов, каждый из которых готов помочь команде. Я спокойно отношусь к любой роли, всё зависит от нас самих. Как и другие, я буду доказывать свою состоятельность на поле", - цитирует Дзюбу "RT".
Теги: Дзюба Сборная России
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