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Артем Дзюба и Алан Дзагоев пропускают тренировку сборной России

Два футболиста сборной России не участвуют в сегодняшней тренировке команды на сборе в Новогорске, передает пресс-служба команды в твиттере.

"Артем Дзюба продолжает испытывать недомогание, связанное с вирусной инфекцией, поэтому тренировку он пропустит.

Алан Дзагоев тренируется по индивидуальной программе в связи с появившимся незначительным дискомфортом в области мышц голени. Все остальные тренируются в общей группе", – говорится в сообщении.
Теги: Дзагоев Дзюба Сборная России
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