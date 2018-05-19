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Роберто Манчини: цель Италии - выиграет Евро, а затем и чемпионат мира

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о целях на ближайшие годы.

"Очень горжусь по поводу своего назначения. Считаю, что возглавить национальную сборную – это максимум в тренерской карьере. Очень этому рад. К сожалению, в футболе случаются трудные и негативные моменты, так что нам нужно найти путь, чтобы вернуть сборную на тот уровень, на котором она должна быть.

Италия всегда была среди лучших национальных команд мира, поэтому надеемся, что у нас будет все, чтобы вернуть ее в это число. Наши цели являются такими же, какими они были у сборной всегда - быстро поставить на ноги команду, которая выиграет Евро, а затем и чемпионат мира. Других целей нет", - приводит слова Манчини "Чемпионат" со ссылкой на Football Italia.
Теги: Манчини Сборная Италии
Сегодня, 12:39
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(1)
№8 Написал: Непобедимый 53 Москва (Сегодня, 14:46) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Заразился у Фурсенко. Это оказывается заразно. Передаётся при совместном общении.
Регистрация: 15.05.2018 [жалоба]
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:40) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Игорь Севастополь
Сам иди долбо"ёб

Ты думаешь кот будет связываться с мясным козлом? . Просто читай ниже.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№6 Написал: Игорь Севастополь (Сегодня, 14:24) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
yuri,
Сам иди долбо"ёб
Регистрация: 4.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:11) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Игорь Севастополь
Хотя болею и за Италию,но не верится.Показатель зынит!

Пошел на куй.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№4 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 14:04) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Чтобы добиться успеха нужен сильный тренер, а не физрук.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№3 Написал: denislevin (Сегодня, 13:51) #
  • -3
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Регистрация: 19.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Игорь Севастополь (Сегодня, 13:20) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Хотя болею и за Италию,но не верится.Показатель зынит!
Регистрация: 4.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 13:18) #
  • 0
  •  (4)

Удачи
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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