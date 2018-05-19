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Допинг-офицеры взяли пробы у пятерых игроков сборной России вместо восьми

Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) берут пробы у пятерых футболистов сборной России, тогда как планировали – у восьми, передает твиттер национальной команды.

Инспекторы допинг-контроля прибыли в расположение сборной России на базе в Новогорске почти за два часа до начала утренней субботней тренировки, которая была намечена на 11:30 по московскому времени. Сотрудники РУСАДА планировали забрать пробы мочи и крови у восьми футболистов, однако троих из них – Романа Нойштедтера, Дениса Черышева, Владимира Габулова – официально нет на сборе.

Отмечается, что у остальных пяти футболистов был произведен забор проб, но "учитывая, что времени до занятия было мало, забор проб продолжится после тренировки". Игроки во время занятия тренируются под надзором инспекторов допинг-контроля.

Р-Спорт
Теги: Сборная России
Сегодня, 12:58
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№2 Написал: miktar (Сегодня, 14:56) #
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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
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№1 Написал: denislevin (Сегодня, 13:50) #
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