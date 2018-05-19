Допинг-офицеры взяли пробы у пятерых игроков сборной России вместо восьми

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|КБ-Гостевая
|26565
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119241
|Политика и события в стране и мире
|3963
|Зенит
|104471
|Ростовские футбольные новости
|547
|Отдых в Крыму.
|171
|Баги сайта и форума
|544
|Курилка
|1510
Новости партнеров
Лента новостей:
09:57
Мурад Мусаев: когда 18-19-летние воспитанники "Краснодара" выигрывают турнир U-21 - это дорогого стоит (5)
Мурад Мусаев: когда 18-19-летние воспитанники "Краснодара" выигрывают турнир U-21 - это дорогого стоит (5)
Вчера, 23:29
Пласидо Доминго и Хуан Диего Флорес выступят на Красной площади в честь открытия ЧМ-2018
Пласидо Доминго и Хуан Диего Флорес выступят на Красной площади в честь открытия ЧМ-2018
Вчера, 23:15
Эден Азар: для "Золотого мяча" надо быть эгоистом
Эден Азар: для "Золотого мяча" надо быть эгоистом
Вчера, 23:07
Владимир Стогниенко: летом многие уйдут из "Зенита" (3)
Владимир Стогниенко: летом многие уйдут из "Зенита" (3)
Вчера, 22:45
В Болгарии дети пришли на стадион со свастикой (фото) (7)
В Болгарии дети пришли на стадион со свастикой (фото) (7)
Вчера, 22:30
Александр Анюков сыграл в футбол с заключенными (2)
Александр Анюков сыграл в футбол с заключенными (2)
Вчера, 22:23
В Москве украли часть канатной дороги к ЧМ-2018 (2)
В Москве украли часть канатной дороги к ЧМ-2018 (2)
Вчера, 22:04
Зураб Циклаури: Тихонов хочет работать в "Крыльях Советов" (1)
Зураб Циклаури: Тихонов хочет работать в "Крыльях Советов" (1)
Вчера, 21:30
Роналдиньо побывал в академии "Краснодара" (2)
Роналдиньо побывал в академии "Краснодара" (2)
Вчера, 21:11
ЦСКА, "Спартак" и "Краснодар" претендуют на Живоглядова (12)
ЦСКА, "Спартак" и "Краснодар" претендуют на Живоглядова (12)
Вчера, 20:22
Виталий Мутко: допинг в футболе неактуален (7)
Виталий Мутко: допинг в футболе неактуален (7)
Допинг-офицеры взяли пробы у пятерых игроков сборной России вместо восьми
Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) берут пробы у пятерых футболистов сборной России, тогда как планировали – у восьми, передает твиттер национальной команды.
Инспекторы допинг-контроля прибыли в расположение сборной России на базе в Новогорске почти за два часа до начала утренней субботней тренировки, которая была намечена на 11:30 по московскому времени. Сотрудники РУСАДА планировали забрать пробы мочи и крови у восьми футболистов, однако троих из них – Романа Нойштедтера, Дениса Черышева, Владимира Габулова – официально нет на сборе.
Отмечается, что у остальных пяти футболистов был произведен забор проб, но "учитывая, что времени до занятия было мало, забор проб продолжится после тренировки". Игроки во время занятия тренируются под надзором инспекторов допинг-контроля.
Р-Спорт
Инспекторы допинг-контроля прибыли в расположение сборной России на базе в Новогорске почти за два часа до начала утренней субботней тренировки, которая была намечена на 11:30 по московскому времени. Сотрудники РУСАДА планировали забрать пробы мочи и крови у восьми футболистов, однако троих из них – Романа Нойштедтера, Дениса Черышева, Владимира Габулова – официально нет на сборе.
Отмечается, что у остальных пяти футболистов был произведен забор проб, но "учитывая, что времени до занятия было мало, забор проб продолжится после тренировки". Игроки во время занятия тренируются под надзором инспекторов допинг-контроля.
Р-Спорт
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.