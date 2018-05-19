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Артем Дзюба: сборная России взяла меня в аренду? Я злой и мотивированный

Форвард сборной России Артем Дзюба рассказал об ощущениях, с которыми работает в национальной команде.

– Очень приятно всех видеть, столько знакомых лиц. Парни сказали, что меня не хватало, поэтому постараюсь оправдать надежды. Мысли были разные, меня год не было, наверное. Очень волнительно. Состояние до конца еще даже не могу осознать.

– Кто вас встретил первым?

– Мирослав Ромащенко меня первый встретил, спросил, не постелить ли мне красную дорожку. А я первого встретил Андрея Лунева, он сам ко мне зашел.

– Какие у вас ожидания? Что хотите получить? Что для тебя вас сбор и домашний чемпионат мира?

– Прежде всего, я чувствую, что в хорошей физической форме. Хочу подготовиться, заложить фундамент и попасть в окончательный список на турнир. Чемпионат мира – это такое событие, которое впервые проводится в нашей стране. Это будет праздник для всей страны и хочется быть частью этой команды, частью единого целого и выполнить задачи, поставленные тренерским штабом.

– Распространенная шутка про злого и арендованного Дзюбу. Слышали ее уже?

– Да, я уже слышал, что сборная России взяла меня в аренду. Пусть будет так. Я злой, мотивированный и постараюсь всячески помочь. Потому что давно не был в сборной и очень сильно соскучился по всем ощущениям, по футболке национальной команды. Поэтому очень жду этого всего.

РФС
Теги: Дзюба Сборная России
Сегодня, 13:18
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№5 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 14:35) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vertel
А Дзюба ещё оказывается и глуповат.

Странно,что ты это только понял. joy У него куча таких ,,талантов": и глуповат,и вороват,и быковат, и сыковат.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№4 Написал: vertel латвия (Сегодня, 14:21) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
А Дзюба ещё оказывается и глуповат.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
№3 Написал: denislevin (Сегодня, 13:49) #
  • -3
  •  (3)

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Регистрация: 19.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:37) #
  • -1
  •  (9)

ну просрете вы этот ЧМ. , как пить дать. С этим жирным усатым котом вам ловить нечего. Как говаривал подполковник- дрочите жопы.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: casabl (Сегодня, 13:36) #
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  •  (4)

Окуеть! Полено заговорило человекческим голосом!


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
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