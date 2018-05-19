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Дмитрий Сычев и Аркадий Дворкович открыли Парк футбола в Петербурге

Сегодня в Санкт-Петербурге открылся Парк футбола, посвященный чемпионату мира-2018.

В церемонии открытия приняли участие бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев, председатель оргкомитета ЧМ-2018 Аркадий Дворкович, а также народный артист России Василий Герелло.

Парк футбола расположен на Пионерской площади, где в 1897 году был сыгран первый официальный футбольный матч страны.

Советский спорт
Сегодня, 13:25
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№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:16) #
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«Зенит»
Шел бы этот Дворкович в жопу!
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№1 Написал: denislevin (Сегодня, 13:48) #
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