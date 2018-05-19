Дмитрий Сычев и Аркадий Дворкович открыли Парк футбола в Петербурге

Сегодня в Санкт-Петербурге открылся Парк футбола, посвященный чемпионату мира-2018.В церемонии открытия приняли участие бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев, председатель оргкомитета ЧМ-2018 Аркадий Дворкович, а также народный артист России Василий Герелло.Парк футбола расположен на Пионерской площади, где в 1897 году был сыгран первый официальный футбольный матч страны.