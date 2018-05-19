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Дмитрий Сычев: не удивлен вызову Игнашевича, это большой профессионал

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев высказался относительно состава национальной команды на ЧМ-2018.

- Вас удивил расширенный состав сборной?

- Думаю, многое было сказано по этому поводу. Поэтому мне не стоит чего-то добавлять. Выбор есть выбор, мы должны отнестись к нему с уважением и верить в тех, кто будет представлять нашу страну.

- А возвращение Игнашевича?

- Я не удивлен ни капли. Это большой профессионал с огромным опытом, который может принести пользу на чемпионате мира. Я так искренне считаю.

- Как далеко пройдет сборная?

- Мы все оптимисты, верим в лучшее. Давайте сначала загадаем выход из группы, а дальше как получится.

- Какие сборные сыграют в финале?

- Я выберу из трех команд: Франция, Аргентина или Бразилия, - приводит слова Сычева "Советский спорт".
Теги: Сычев Сборная России
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