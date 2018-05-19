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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Роман Зобнин: Денисов? Я не могу об этом говорить. Это не моя история.
Полузащитник сборной России Роман Зобнин рассказал о работе на сборе национальной команды в Новогорске, передает корреспондент Rusfootball.info.
- Как прошла тренировка?
- Все хорошо, потренировались и поиграли в квадраты, потренировались в зале. Все идет своим чередом. Сделали сегодня тест на функциональную подготовку. Это обычная подготовка к играм: чуть ноги, чуть плечи. У меня уже давно есть ощущение, что готовимся к домашнему турниру. Сразу, как только наступил 2018-й. Думаю об этом много, это главное событие в мире. Все ребята это понимают, и лишних слов Черчесову говорить об этом не надо.
- Что знаете о сборной Саудовской Аравии?
- Знаю, что у Саудовской Аравии несколько игроков ездили в испанские клубы на стажировку. О других командах и так все знают. Сборную Египта еще не разбирали, но на поле выходит 11 игроков. Понятно, что Салах на голову сильнее, но выходит команда. Одному невозможно выиграть матч.
- Как-то отдельно смотрели матчи соперников по группе? Например, нарезки видео на youtube?
- На данный момент мы просто готовимся к чемпионату мира, без конкретных соперников. Впереди еще сбор в Австрии. Для меня сейчас приятная погода. Не жарко, мокрое поле, быстрые скорости.
- Вопрос о "Спартаке"?
- Я не разговариваю о клубе в сборной.
- Читали же интервью Денисова?
- Денисов? Я не могу об этом говорить. Это не моя история, пусть сам Денисов и тренер разбираются.
- Как восприняли возвращение Игнашевича в сборную?
- Все знают Игнашевича. Это опытный футболист, у которого нам есть чему научиться. Для меня это опыт.
- В преддверии ЧМ что обсуждаете в раздевалке с другими футболистами?
- В раздевалке обсуждаем только игровые моменты. А как иначе? ...Дзюбу не видел. У него температура и он находится отдельно от команды. Есть и другие шутники. Вместе мы уже два года, единый коллектив.
- Чувствуете, что собралась молодая сборная в Новогорске?
- Не чувствуется, что мы молодая сборная. Сюда приезжают лучшие в стране. 24 года - это разве молодой? Разве что, Федор Чалов. Все уже поиграли за свои клубы в чемпионате и Лиге чемпионов.
- Как прошла тренировка?
- Все хорошо, потренировались и поиграли в квадраты, потренировались в зале. Все идет своим чередом. Сделали сегодня тест на функциональную подготовку. Это обычная подготовка к играм: чуть ноги, чуть плечи. У меня уже давно есть ощущение, что готовимся к домашнему турниру. Сразу, как только наступил 2018-й. Думаю об этом много, это главное событие в мире. Все ребята это понимают, и лишних слов Черчесову говорить об этом не надо.
- Что знаете о сборной Саудовской Аравии?
- Знаю, что у Саудовской Аравии несколько игроков ездили в испанские клубы на стажировку. О других командах и так все знают. Сборную Египта еще не разбирали, но на поле выходит 11 игроков. Понятно, что Салах на голову сильнее, но выходит команда. Одному невозможно выиграть матч.
- Как-то отдельно смотрели матчи соперников по группе? Например, нарезки видео на youtube?
- На данный момент мы просто готовимся к чемпионату мира, без конкретных соперников. Впереди еще сбор в Австрии. Для меня сейчас приятная погода. Не жарко, мокрое поле, быстрые скорости.
- Вопрос о "Спартаке"?
- Я не разговариваю о клубе в сборной.
- Читали же интервью Денисова?
- Денисов? Я не могу об этом говорить. Это не моя история, пусть сам Денисов и тренер разбираются.
- Как восприняли возвращение Игнашевича в сборную?
- Все знают Игнашевича. Это опытный футболист, у которого нам есть чему научиться. Для меня это опыт.
- В преддверии ЧМ что обсуждаете в раздевалке с другими футболистами?
- В раздевалке обсуждаем только игровые моменты. А как иначе? ...Дзюбу не видел. У него температура и он находится отдельно от команды. Есть и другие шутники. Вместе мы уже два года, единый коллектив.
- Чувствуете, что собралась молодая сборная в Новогорске?
- Не чувствуется, что мы молодая сборная. Сюда приезжают лучшие в стране. 24 года - это разве молодой? Разве что, Федор Чалов. Все уже поиграли за свои клубы в чемпионате и Лиге чемпионов.
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