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Роман Зобнин: Денисов? Я не могу об этом говорить. Это не моя история.

Полузащитник сборной России Роман Зобнин рассказал о работе на сборе национальной команды в Новогорске, передает корреспондент Rusfootball.info.

- Как прошла тренировка?

- Все хорошо, потренировались и поиграли в квадраты, потренировались в зале. Все идет своим чередом. Сделали сегодня тест на функциональную подготовку. Это обычная подготовка к играм: чуть ноги, чуть плечи. У меня уже давно есть ощущение, что готовимся к домашнему турниру. Сразу, как только наступил 2018-й. Думаю об этом много, это главное событие в мире. Все ребята это понимают, и лишних слов Черчесову говорить об этом не надо.

- Что знаете о сборной Саудовской Аравии?

- Знаю, что у Саудовской Аравии несколько игроков ездили в испанские клубы на стажировку. О других командах и так все знают. Сборную Египта еще не разбирали, но на поле выходит 11 игроков. Понятно, что Салах на голову сильнее, но выходит команда. Одному невозможно выиграть матч.

- Как-то отдельно смотрели матчи соперников по группе? Например, нарезки видео на youtube?

- На данный момент мы просто готовимся к чемпионату мира, без конкретных соперников. Впереди еще сбор в Австрии. Для меня сейчас приятная погода. Не жарко, мокрое поле, быстрые скорости.

- Вопрос о "Спартаке"?

- Я не разговариваю о клубе в сборной.

- Читали же интервью Денисова?

- Денисов? Я не могу об этом говорить. Это не моя история, пусть сам Денисов и тренер разбираются.

- Как восприняли возвращение Игнашевича в сборную?

- Все знают Игнашевича. Это опытный футболист, у которого нам есть чему научиться. Для меня это опыт.

- В преддверии ЧМ что обсуждаете в раздевалке с другими футболистами?

- В раздевалке обсуждаем только игровые моменты. А как иначе? ...Дзюбу не видел. У него температура и он находится отдельно от команды. Есть и другие шутники. Вместе мы уже два года, единый коллектив.

- Чувствуете, что собралась молодая сборная в Новогорске?

- Не чувствуется, что мы молодая сборная. Сюда приезжают лучшие в стране. 24 года - это разве молодой? Разве что, Федор Чалов. Все уже поиграли за свои клубы в чемпионате и Лиге чемпионов.
Теги: Зобнин Сборная России
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