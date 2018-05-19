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Далер Кузяев: пока давления не ощущаем, ближе к самому ЧМ-2018 - возможно
Полузащитник сборной России Далер Кузяев после сегодняшней тренировки на базе в Новогорске ответил на вопросы журналистов по поводу сборов и ожиданий от предстоящего ЧМ-2018.
– Спрашивали у партнеров, которые уже участвовали в чемпионатах мира, каково это?
– Нет, но еще спрошу. Важно и интересно, чтобы они поделились опытом.
- Что конкретно хотели бы спросить?
- Узнать, какая атмосфера у этих турниров, чувствовали ли они давление.
– Вы его чувствуете сейчас?
– На данный момент нет нет, ближе к самому турниру, возможно.
- Какие мысли сейчас? О чем думаете?
- Думаем о том, чтобы удачно выступить, проявить себя, показать себя всему миру, как может играть наша сборная. Надеюсь у нас все получится.
– Что такое давление для футболиста?
– Футболист всегда испытывает давление. Например, после каких-то неудачных игр могут появиться негативные комментарии относительно игры. Нужно различать объективную и необъективную критику.
– Еще два года назад могли представить, что окажетесь в сборной?
– Я ставил перед собой такие цели, желание было, конечно, выступить на домашнем чемпионате мира.
– Год назад вы дебютировали в сборной. Стали ли уверенней, что изменилось за это время?
– Конечно, чувствую себя более комфортно по сравнению с сентябрьским вызовом. Сейчас влился в коллектив, мне намного легче. Чувствую себя комфортно.
– Вы будете жить в Новогорске во время ЧМ-2018. Как вам база, как еда?
– База отличная, поля тоже замечательные, тренажерный зал, комнаты. Все на высшем уровне. Комаров нет (смеется).
– Готовитесь ли к соперникам по группе лично вы? Может, смотрели нарезки на Ютубе?
– Пока еще не смотрел нарезки, не изучал составы, но в ближайшее время, наверное, начну. К сожалению, никого не знаю их игроков.
– Как считаете, это хорошо или плохо, что много сборников хотят проявить себя на ЧМ-2018, чтобы потом уехать в Европу?
– Это большой шанс для многих игроков. Если будут предложения, нужно будет рассмотреть и принять. Ведущие чемпионаты – Англия, Испания, Германия – очевидно сильнее нашего.
– Кто из этой сборной ближе к переезду в Европу?
– Скорее, молодые ребята. Знаю, Федя Смолов хочет, Саша Головин, может кто-то еще. Я? Я игрок "Зенита", чему очень рад, но, если поступит предложение от европейского клуба, нужно рассмотреть с разных сторон – со стороны руководства и меня.
– Смолов сказал, что нужно выйти из группы, а дальше степ-бай-степ. Чего сборная России должна добиться, чтобы болельщики остались довольны?
– Я согласен с ним, как минимум мы должны выходить из группы. Чтобы болельщики остались довольны, надо до финала, наверное, дойти.
– Представляешь насколько повезло вашему поколению российских футболистов?
- Для нас большая честь и большой праздник - сыграть на домашнем чемпионате мира. Это большая редкость, мы чувствуем ответственность и постараемся порадовать страну и болельщиков.
– Что вы обсуждаете в команде, чем занимаетесь в свободное время?
– Мы только второй день здесь, еще ничего не обсуждали толком. Каждый занимается чем хочет. Кто фильмы смотрит, кто в приставку играет, кто книгу читает. В свободное время.
– Что самое интересное берешь с собой в Австрию?
– Приставку нет, книгу беру. Бернар Вербер "Дыхание Богов". Еще не читал, но там фантастика.
– Сегодня приезжали допинг-офицеры, как-то обсуждалось это?
– Мы уже привыкли, что они внезапно приезжают. Уже не замечаем такие вещи.
Rusfootball.info
– Спрашивали у партнеров, которые уже участвовали в чемпионатах мира, каково это?
– Нет, но еще спрошу. Важно и интересно, чтобы они поделились опытом.
- Что конкретно хотели бы спросить?
- Узнать, какая атмосфера у этих турниров, чувствовали ли они давление.
– Вы его чувствуете сейчас?
– На данный момент нет нет, ближе к самому турниру, возможно.
- Какие мысли сейчас? О чем думаете?
- Думаем о том, чтобы удачно выступить, проявить себя, показать себя всему миру, как может играть наша сборная. Надеюсь у нас все получится.
– Что такое давление для футболиста?
– Футболист всегда испытывает давление. Например, после каких-то неудачных игр могут появиться негативные комментарии относительно игры. Нужно различать объективную и необъективную критику.
– Еще два года назад могли представить, что окажетесь в сборной?
– Я ставил перед собой такие цели, желание было, конечно, выступить на домашнем чемпионате мира.
– Год назад вы дебютировали в сборной. Стали ли уверенней, что изменилось за это время?
– Конечно, чувствую себя более комфортно по сравнению с сентябрьским вызовом. Сейчас влился в коллектив, мне намного легче. Чувствую себя комфортно.
– Вы будете жить в Новогорске во время ЧМ-2018. Как вам база, как еда?
– База отличная, поля тоже замечательные, тренажерный зал, комнаты. Все на высшем уровне. Комаров нет (смеется).
– Готовитесь ли к соперникам по группе лично вы? Может, смотрели нарезки на Ютубе?
– Пока еще не смотрел нарезки, не изучал составы, но в ближайшее время, наверное, начну. К сожалению, никого не знаю их игроков.
– Как считаете, это хорошо или плохо, что много сборников хотят проявить себя на ЧМ-2018, чтобы потом уехать в Европу?
– Это большой шанс для многих игроков. Если будут предложения, нужно будет рассмотреть и принять. Ведущие чемпионаты – Англия, Испания, Германия – очевидно сильнее нашего.
– Кто из этой сборной ближе к переезду в Европу?
– Скорее, молодые ребята. Знаю, Федя Смолов хочет, Саша Головин, может кто-то еще. Я? Я игрок "Зенита", чему очень рад, но, если поступит предложение от европейского клуба, нужно рассмотреть с разных сторон – со стороны руководства и меня.
– Смолов сказал, что нужно выйти из группы, а дальше степ-бай-степ. Чего сборная России должна добиться, чтобы болельщики остались довольны?
– Я согласен с ним, как минимум мы должны выходить из группы. Чтобы болельщики остались довольны, надо до финала, наверное, дойти.
– Представляешь насколько повезло вашему поколению российских футболистов?
- Для нас большая честь и большой праздник - сыграть на домашнем чемпионате мира. Это большая редкость, мы чувствуем ответственность и постараемся порадовать страну и болельщиков.
– Что вы обсуждаете в команде, чем занимаетесь в свободное время?
– Мы только второй день здесь, еще ничего не обсуждали толком. Каждый занимается чем хочет. Кто фильмы смотрит, кто в приставку играет, кто книгу читает. В свободное время.
– Что самое интересное берешь с собой в Австрию?
– Приставку нет, книгу беру. Бернар Вербер "Дыхание Богов". Еще не читал, но там фантастика.
– Сегодня приезжали допинг-офицеры, как-то обсуждалось это?
– Мы уже привыкли, что они внезапно приезжают. Уже не замечаем такие вещи.
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