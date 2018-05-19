Последнее с форума:

Тема Сообщений
КБ-Гостевая 26565
Ситуация на юго-востоке Украины 119241
Политика и события в стране и мире 3963
Зенит 104471
Ростовские футбольные новости 547
Отдых в Крыму. 171
Баги сайта и форума 544
Курилка 1510

Новости партнеров

Далер Кузяев: пока давления не ощущаем, ближе к самому ЧМ-2018 - возможно

Полузащитник сборной России Далер Кузяев после сегодняшней тренировки на базе в Новогорске ответил на вопросы журналистов по поводу сборов и ожиданий от предстоящего ЧМ-2018.

– Спрашивали у партнеров, которые уже участвовали в чемпионатах мира, каково это?

– Нет, но еще спрошу. Важно и интересно, чтобы они поделились опытом.

- Что конкретно хотели бы спросить?

- Узнать, какая атмосфера у этих турниров, чувствовали ли они давление.

– Вы его чувствуете сейчас?

– На данный момент нет нет, ближе к самому турниру, возможно.

- Какие мысли сейчас? О чем думаете?

- Думаем о том, чтобы удачно выступить, проявить себя, показать себя всему миру, как может играть наша сборная. Надеюсь у нас все получится.

– Что такое давление для футболиста?

– Футболист всегда испытывает давление. Например, после каких-то неудачных игр могут появиться негативные комментарии относительно игры. Нужно различать объективную и необъективную критику.

– Еще два года назад могли представить, что окажетесь в сборной?

– Я ставил перед собой такие цели, желание было, конечно, выступить на домашнем чемпионате мира.

– Год назад вы дебютировали в сборной. Стали ли уверенней, что изменилось за это время?

– Конечно, чувствую себя более комфортно по сравнению с сентябрьским вызовом. Сейчас влился в коллектив, мне намного легче. Чувствую себя комфортно.

– Вы будете жить в Новогорске во время ЧМ-2018. Как вам база, как еда?

– База отличная, поля тоже замечательные, тренажерный зал, комнаты. Все на высшем уровне. Комаров нет (смеется).

– Готовитесь ли к соперникам по группе лично вы? Может, смотрели нарезки на Ютубе?

– Пока еще не смотрел нарезки, не изучал составы, но в ближайшее время, наверное, начну. К сожалению, никого не знаю их игроков.

– Как считаете, это хорошо или плохо, что много сборников хотят проявить себя на ЧМ-2018, чтобы потом уехать в Европу?

– Это большой шанс для многих игроков. Если будут предложения, нужно будет рассмотреть и принять. Ведущие чемпионаты – Англия, Испания, Германия – очевидно сильнее нашего.

– Кто из этой сборной ближе к переезду в Европу?

– Скорее, молодые ребята. Знаю, Федя Смолов хочет, Саша Головин, может кто-то еще. Я? Я игрок "Зенита", чему очень рад, но, если поступит предложение от европейского клуба, нужно рассмотреть с разных сторон – со стороны руководства и меня.

– Смолов сказал, что нужно выйти из группы, а дальше степ-бай-степ. Чего сборная России должна добиться, чтобы болельщики остались довольны?

– Я согласен с ним, как минимум мы должны выходить из группы. Чтобы болельщики остались довольны, надо до финала, наверное, дойти.

– Представляешь насколько повезло вашему поколению российских футболистов?

- Для нас большая честь и большой праздник - сыграть на домашнем чемпионате мира. Это большая редкость, мы чувствуем ответственность и постараемся порадовать страну и болельщиков.

– Что вы обсуждаете в команде, чем занимаетесь в свободное время?

– Мы только второй день здесь, еще ничего не обсуждали толком. Каждый занимается чем хочет. Кто фильмы смотрит, кто в приставку играет, кто книгу читает. В свободное время.

– Что самое интересное берешь с собой в Австрию?

– Приставку нет, книгу беру. Бернар Вербер "Дыхание Богов". Еще не читал, но там фантастика.

– Сегодня приезжали допинг-офицеры, как-то обсуждалось это?

– Мы уже привыкли, что они внезапно приезжают. Уже не замечаем такие вещи.

Rusfootball.info
Теги: Кузяев Сборная России
Сегодня, 15:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.