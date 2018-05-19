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Алексей Сорокин: не менее 600 тысяч болельщиков смогут приехать на ЧМ-2018

Глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что матчи чемпионата мира-2018 посетят не меньше 600 тысяч иностранных болельщиков.

"Не менее 600 тысяч болельщиков смогут приехать и составить свое собственное впечатление, собственное мнение, что такое россияне, что такое российское гостеприимство.

"Фурия роха" – одна из самых ожидаемых на турнире. Мы будем рады испанским болельщикам, которые приедут в Россию … Все готовятся к приезду испанцев, волонтеры учат испанский язык, - цитирует Сорокина "Р-Спорт".
Теги: Сорокин
Сегодня, 16:27
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№1 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 16:44) #
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Лишь бы сами россияне не оставили впечатление...
Дебилов полно


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
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