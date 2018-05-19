Парк футбола открылся в центре Санкт-Петербурга

Председатель оргкомитета чемпионата мира 2018 года Аркадий Дворкович открыл Парк футбола на Пионерской площади в центре Санкт-Петербурга."Уважаемые гости, добро пожаловать Петербург - девятый по счету город, где открылся Парк футбола. Следующий город - Калининград", - сказал Дворкович.В церемонии открытия интерактивной площадки под названием "Парк футбола", где в субботу собралось около ста горожан и гостей города с детьми, также приняли участие бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев и народный артист России Василий Герелло. Кроме того, в ближайшее время парк посетит бывший нападающий сборной Аргентины, участник чемпионатов мира 1998, 2002 и 2006 годов Эрнан Креспо, который, по словам представителей оргкомитета, приезжает в Северную столицу неслучайно - 26 июня в матче группы D здесь сборная Аргентины сыграет с нигерийцами.Дворкович оценил работу аттракционов, в числе которых не только площадка для игры в обычный футбол, но и текбол, а также "быстропас". Больше всего посетителей собралось у аттракциона под названием "Робокипер" - желающие пытались забить роботу магнитный мяч.Официальный талисман чемпионата мира волк Забивака тоже присутствовал на церемонии открытия, дал "пять" Дворковичу, танцевал с гостями, фотографировался с детьми. Парк футбола будет работать до 20:00 мск, а также 20 мая с полудня до восьми вечера.