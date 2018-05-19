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Анзор Кавазашвили: у Черчесова не было выбора с тех пор, как он возглавил сборную России
Экс-голкипер «Спартака» и сборной СССР, бронзовый призер чемпионата мира 1966 года, в интервью корреспонденту Rusfootball.info Владиславу Щеколдину поделился ожиданиями от предстоящей подготовки сборной России к домашнему Чемпионату Мира
- Назовёте ли вы опубликованную заявку игроков на Чемпионат Мира наиболее оптимальным составом для сборной?
- Ни один профессиональный тренер или футболист вам не скажет, что он не согласен с тем составом, который определил главный тренер команды. Ну как я могу заявлять что-то вида «ну почему ты, главный тренер, вызвал того а не этого?». Я ведь не знаю кого он определит в числе 22-х игроков в финальной заявке. И мне неизвестно кто будет в основном составе. Можно лишь предполагать это.
Нет, у меня, конечно, есть свой вариант - как бы я видел эту картину. Но выходить с ним громогласно на публику точно не буду. Потому что я не хочу, да и не имею права ущемлять достоинство нашего главного тренера сборной России. А тем более нашего общего друга – Станислава. Я очень хочу, чтобы ему на турнире повезло. Хочу, чтобы он сумел показать результат.
А вот как он будет показан – это уже несколько другой разговор. Либо за счёт мастерства футболистов, либо – за счёт везения. Если ему повезёт, то скажу, что он родился под счастливой звездой. А по мастерству футболистов, что будут выходить на поле, по крайней мере – на сегодня, есть много вопросов. У нас много больных. Тех, кто должен был играть. А нормальной замены им, получается, нет.
Есть талантливые ребята, есть перспективные игроки. А нам на таком турнире, по большому счёту нужны готовые профессионалы европейского качества, что будут готовы отыграть все матчи на высоком уровне. Таких на сегодня, наверное, я могу назвать с натяжкой - ну пару человек: это Акинфеев и Смолов. С остальными я бы на сегодня поостерёгся называть их действительно классными футболистами. А два человека ведь в команде не играют.
- Как вы считаете, Игнашевич на сегодня в состоянии выдерживать такой плотный график тяжелых игр?
- (Смеётся). Вы задаёте какие-то смешные вопросы. Хотите услышать мнение от меня, которое, скорее всего, совпадает с вашим? Скажу то, что вы и сами знаете: у нас в защите беда. Поэтому и пригласили Игнашевича. Может быть Сергей сыграет одну игру на действительно высоком уровне и при высоких скоростях. Он ведь действительно очень опытный и грамотный парень. И одну игру по возрасту, думаю, вполне выдержит.
Но, точно не знаю, но предполагаю, что у Черчесова безвыходная ситуация, и ему придётся ставить Сергея не только на один матч, но и да остальные игры. Ведь с учётом травм, в центре поля у нас провал. И ведь проблемы не только в центре защиты, но и в полузащите тоже не лучшая ситуация. И я не знаю, что и как с этим будет делать тренерский штаб. Но болеть и поддерживать своих мы, конечно-же будет. Ведь ни им, ни нам, по большому счёту некуда деваться.
- Правильно ли я вас понимаю, что по большому счёту у Черчесова что в защите, что в полузащите особого выбора на сегодня и нет?
- У Черчесова не было этого выбора с тех пор, как он возглавил сборную России. С того момента, как он начал комплектовать костяк сборной. Несмотря на то, что у него под рукой был и Кокорин, и Глушаков – ему сейчас может лишь сниться в мечтах возможность очутиться во времена Советского Союза, когда на каждую позицию было почти по 5 равноценных футболистов.
Сейчас же, нужно вернуться к тому вопросу, что иностранные футболисты, увы, погубили нашу сборную. Обратите внимание: последний раз наши игроки сумели выстрелить в 2008 году. Аршавин, Павлюченко – все ребята выстрелили великолепно. Даже несмотря на то, что первую и последнюю игру мы с крупным счётом проиграли сборной Испании – заняли тогда третье место.
Сейчас, если честно, я не знаю, что и как будет и может сделать Черчесов, если он не имеет ни в Чемпионате, ни в сборной России действительно качественных, готовых, толковых футболистов, что можно взять и поставить на почти любое место на поле, и он будет на нём здорово и полезно играть.
Таких игроков у нас на сегодня крайне мало.
- Под словом «толковые футболисты» вы, наверное, имели в виду тех, кто готов играть?
- А толковым футболистом и является тот, кто готов играть сейчас. Тот, от кого сегодня есть толк. Тот, кто готов играть за сборную. Да, игрок может быть готов в физическом плане, и может много бегать. Но ведь и есть и коэффициент полезного действия игрока на поле. И он включает в себя, не только бег, но и передачи, обзор поля, умение руководить командой. Такого игрока в сборной на сегодня я, увы, не вижу.
Кое-как Глушаков ещё мог вести команду, пока был здоров. Мне он нравится, но на сегодня я, если честно, не знаю – сможет ли он выдержать накал двух таймов на таком турнире. И так можно говорить о многих игроках, кто хочет играть в сборной России, но они не готовы на эту роль в сборной команде страны. И это очень грустно.
- А можете нам дать хоть какой-то повод для оптимизма?
- Да, могу: уверен, что на турнире они все выйдут, и будут вкалывать и бегать как лошади. Чтобы перебегать соперника. Плюс, наша подгруппа, разве что не считая Уругвай – весьма средняя по уровню.
Но тут нужно и мастерство, и везение. Что касается мастерства – если они сумеют забить в первом тайме пару мячей – они могут выиграть игру.
Если же сделать этого не смогут, а будут только носиться по полю – то во втором тайме они высунут языки и могут проиграть.
- То есть всё, на что нам стоит рассчитывать на турнире это настрой команды?
- Настрой плюс чуточку мастерства. К сожалению высоких мастеров, у нас сейчас нет. С мастерством у нас беда. Но, к радости – настрой у нас будет.
- Назовёте ли вы опубликованную заявку игроков на Чемпионат Мира наиболее оптимальным составом для сборной?
- Ни один профессиональный тренер или футболист вам не скажет, что он не согласен с тем составом, который определил главный тренер команды. Ну как я могу заявлять что-то вида «ну почему ты, главный тренер, вызвал того а не этого?». Я ведь не знаю кого он определит в числе 22-х игроков в финальной заявке. И мне неизвестно кто будет в основном составе. Можно лишь предполагать это.
Нет, у меня, конечно, есть свой вариант - как бы я видел эту картину. Но выходить с ним громогласно на публику точно не буду. Потому что я не хочу, да и не имею права ущемлять достоинство нашего главного тренера сборной России. А тем более нашего общего друга – Станислава. Я очень хочу, чтобы ему на турнире повезло. Хочу, чтобы он сумел показать результат.
А вот как он будет показан – это уже несколько другой разговор. Либо за счёт мастерства футболистов, либо – за счёт везения. Если ему повезёт, то скажу, что он родился под счастливой звездой. А по мастерству футболистов, что будут выходить на поле, по крайней мере – на сегодня, есть много вопросов. У нас много больных. Тех, кто должен был играть. А нормальной замены им, получается, нет.
Есть талантливые ребята, есть перспективные игроки. А нам на таком турнире, по большому счёту нужны готовые профессионалы европейского качества, что будут готовы отыграть все матчи на высоком уровне. Таких на сегодня, наверное, я могу назвать с натяжкой - ну пару человек: это Акинфеев и Смолов. С остальными я бы на сегодня поостерёгся называть их действительно классными футболистами. А два человека ведь в команде не играют.
- Как вы считаете, Игнашевич на сегодня в состоянии выдерживать такой плотный график тяжелых игр?
- (Смеётся). Вы задаёте какие-то смешные вопросы. Хотите услышать мнение от меня, которое, скорее всего, совпадает с вашим? Скажу то, что вы и сами знаете: у нас в защите беда. Поэтому и пригласили Игнашевича. Может быть Сергей сыграет одну игру на действительно высоком уровне и при высоких скоростях. Он ведь действительно очень опытный и грамотный парень. И одну игру по возрасту, думаю, вполне выдержит.
Но, точно не знаю, но предполагаю, что у Черчесова безвыходная ситуация, и ему придётся ставить Сергея не только на один матч, но и да остальные игры. Ведь с учётом травм, в центре поля у нас провал. И ведь проблемы не только в центре защиты, но и в полузащите тоже не лучшая ситуация. И я не знаю, что и как с этим будет делать тренерский штаб. Но болеть и поддерживать своих мы, конечно-же будет. Ведь ни им, ни нам, по большому счёту некуда деваться.
- Правильно ли я вас понимаю, что по большому счёту у Черчесова что в защите, что в полузащите особого выбора на сегодня и нет?
- У Черчесова не было этого выбора с тех пор, как он возглавил сборную России. С того момента, как он начал комплектовать костяк сборной. Несмотря на то, что у него под рукой был и Кокорин, и Глушаков – ему сейчас может лишь сниться в мечтах возможность очутиться во времена Советского Союза, когда на каждую позицию было почти по 5 равноценных футболистов.
Сейчас же, нужно вернуться к тому вопросу, что иностранные футболисты, увы, погубили нашу сборную. Обратите внимание: последний раз наши игроки сумели выстрелить в 2008 году. Аршавин, Павлюченко – все ребята выстрелили великолепно. Даже несмотря на то, что первую и последнюю игру мы с крупным счётом проиграли сборной Испании – заняли тогда третье место.
Сейчас, если честно, я не знаю, что и как будет и может сделать Черчесов, если он не имеет ни в Чемпионате, ни в сборной России действительно качественных, готовых, толковых футболистов, что можно взять и поставить на почти любое место на поле, и он будет на нём здорово и полезно играть.
Таких игроков у нас на сегодня крайне мало.
- Под словом «толковые футболисты» вы, наверное, имели в виду тех, кто готов играть?
- А толковым футболистом и является тот, кто готов играть сейчас. Тот, от кого сегодня есть толк. Тот, кто готов играть за сборную. Да, игрок может быть готов в физическом плане, и может много бегать. Но ведь и есть и коэффициент полезного действия игрока на поле. И он включает в себя, не только бег, но и передачи, обзор поля, умение руководить командой. Такого игрока в сборной на сегодня я, увы, не вижу.
Кое-как Глушаков ещё мог вести команду, пока был здоров. Мне он нравится, но на сегодня я, если честно, не знаю – сможет ли он выдержать накал двух таймов на таком турнире. И так можно говорить о многих игроках, кто хочет играть в сборной России, но они не готовы на эту роль в сборной команде страны. И это очень грустно.
- А можете нам дать хоть какой-то повод для оптимизма?
- Да, могу: уверен, что на турнире они все выйдут, и будут вкалывать и бегать как лошади. Чтобы перебегать соперника. Плюс, наша подгруппа, разве что не считая Уругвай – весьма средняя по уровню.
Но тут нужно и мастерство, и везение. Что касается мастерства – если они сумеют забить в первом тайме пару мячей – они могут выиграть игру.
Если же сделать этого не смогут, а будут только носиться по полю – то во втором тайме они высунут языки и могут проиграть.
- То есть всё, на что нам стоит рассчитывать на турнире это настрой команды?
- Настрой плюс чуточку мастерства. К сожалению высоких мастеров, у нас сейчас нет. С мастерством у нас беда. Но, к радости – настрой у нас будет.
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