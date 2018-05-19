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Аркадий Дворкович: игроки сборной России понимают ответственность перед ЧМ-2018

Все футболисты сборной России понимают, какая ответственность возложена на их плечи перед домашним чемпионатом мира, заявил председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович.

"Сборная приехала на сбор. Футболисты находятся в разной физической готовности. Тренеру ее нужно привести к единому знаменателю. Штаб у сборной сильный, все игроки понимают ответственность. Вчера все были с улыбками на лицах. Надеемся на успешную работу до чемпионата мира и успешную игру во время чемпионата", - цитирует Дворковича РИА Новости.
Теги: Дворкович Сборная России
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