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Минсельхоз: Саранча не попадет на поля ЧМ-2018

Первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов рассказал, что ЧМ-2018 не угрожает саранча. Сейчас в ряде регионов введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы ее массового нашествия.

"Борьба с этим вредителем ежегодная, комплекс мер подготовлен, чтобы последствия были минимальными. Регионы готовы, есть химикаты, есть отряды для воздушной и наземной обработки. Не надо фантазировать, саранча не попадет на поля ЧМ (в частности, в Волгограде – прим. ред.).

Думаю, что ЧМ пройдет на высоком уровне. Из докладов региональных ответственных лиц угрозы распространения вредителя на большие расстояния, чем говорили эксперты, пока мы не видим", – рассказал Хатуов.

ТАСС
Сегодня, 19:19
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№2 Написал: nogomyach Россия (Сегодня, 20:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
NO PASARAN!


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Колесница РФС
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 19:28) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Так эта саранча уже построила стадионы.. деньги сожрала и свалила
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
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