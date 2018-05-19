Минсельхоз: Саранча не попадет на поля ЧМ-2018

Первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов рассказал, что ЧМ-2018 не угрожает саранча. Сейчас в ряде регионов введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы ее массового нашествия."Борьба с этим вредителем ежегодная, комплекс мер подготовлен, чтобы последствия были минимальными. Регионы готовы, есть химикаты, есть отряды для воздушной и наземной обработки. Не надо фантазировать, саранча не попадет на поля ЧМ (в частности, в Волгограде – прим. ред.).Думаю, что ЧМ пройдет на высоком уровне. Из докладов региональных ответственных лиц угрозы распространения вредителя на большие расстояния, чем говорили эксперты, пока мы не видим", – рассказал Хатуов.