Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Mузыка
|5705
|Политика и события в стране и мире
|3966
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119242
|КБ-Гостевая
|26569
|Отдых в Крыму.
|172
|Зенит
|104471
|Ростовские футбольные новости
|547
|Баги сайта и форума
|544
Новости партнеров
Лента новостей:
15:35
Артем Дзюба: тренер для "дрим-тим" - Карпин, Эмери или Манчини? Вышли бы играть без рулевого (9)
Артем Дзюба: тренер для "дрим-тим" - Карпин, Эмери или Манчини? Вышли бы играть без рулевого (9)
09:57
Мурад Мусаев: когда 18-19-летние воспитанники "Краснодара" выигрывают турнир U-21 - это дорогого стоит (5)
Мурад Мусаев: когда 18-19-летние воспитанники "Краснодара" выигрывают турнир U-21 - это дорогого стоит (5)
Минсельхоз: Саранча не попадет на поля ЧМ-2018
Первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов рассказал, что ЧМ-2018 не угрожает саранча. Сейчас в ряде регионов введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы ее массового нашествия.
"Борьба с этим вредителем ежегодная, комплекс мер подготовлен, чтобы последствия были минимальными. Регионы готовы, есть химикаты, есть отряды для воздушной и наземной обработки. Не надо фантазировать, саранча не попадет на поля ЧМ (в частности, в Волгограде – прим. ред.).
Думаю, что ЧМ пройдет на высоком уровне. Из докладов региональных ответственных лиц угрозы распространения вредителя на большие расстояния, чем говорили эксперты, пока мы не видим", – рассказал Хатуов.
ТАСС
"Борьба с этим вредителем ежегодная, комплекс мер подготовлен, чтобы последствия были минимальными. Регионы готовы, есть химикаты, есть отряды для воздушной и наземной обработки. Не надо фантазировать, саранча не попадет на поля ЧМ (в частности, в Волгограде – прим. ред.).
Думаю, что ЧМ пройдет на высоком уровне. Из докладов региональных ответственных лиц угрозы распространения вредителя на большие расстояния, чем говорили эксперты, пока мы не видим", – рассказал Хатуов.
ТАСС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.