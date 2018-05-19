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"Ювентус" поблагодарил Джанлуиджи Буффона

Туринский "Ювентус" поблагодарил вратаря Джанлуиджи Буффона, который завершил карьеру в туринском клубе.

"Спасибо, Капитан", - говорится в сообщении на официальной странице в Твиттере клуба.
Теги: Буффон Ювентус
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