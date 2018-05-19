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Эрнан Креспо посетил Парк футбола в Санкт-Петербурге
Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо впервые прибыл в Санкт-Петербург и посетил Парк футбола на Пионерской набережной в центре города.
"В Санкт-Петербурге я никогда не был, это мой первый раз. Прекрасная погода. Мне очень нравится то, что сегодня в Парке футбола собралось столько энтузиастов, тех, кто испытывает настоящую страсть к футболу, я очень рад быть частью этого замечательного процесса и разделить этот момент с вами", - сказал Креспо, заявив, что пока не видел достопримечательности Северной столицы и город в целом, и успел рассмотреть только аэропорт Пулково и Парк футбола.
ТАСС
"В Санкт-Петербурге я никогда не был, это мой первый раз. Прекрасная погода. Мне очень нравится то, что сегодня в Парке футбола собралось столько энтузиастов, тех, кто испытывает настоящую страсть к футболу, я очень рад быть частью этого замечательного процесса и разделить этот момент с вами", - сказал Креспо, заявив, что пока не видел достопримечательности Северной столицы и город в целом, и успел рассмотреть только аэропорт Пулково и Парк футбола.
ТАСС
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