Эрнан Креспо посетил Парк футбола в Санкт-Петербурге

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо впервые прибыл в Санкт-Петербург и посетил Парк футбола на Пионерской набережной в центре города."В Санкт-Петербурге я никогда не был, это мой первый раз. Прекрасная погода. Мне очень нравится то, что сегодня в Парке футбола собралось столько энтузиастов, тех, кто испытывает настоящую страсть к футболу, я очень рад быть частью этого замечательного процесса и разделить этот момент с вами", - сказал Креспо, заявив, что пока не видел достопримечательности Северной столицы и город в целом, и успел рассмотреть только аэропорт Пулково и Парк футбола.