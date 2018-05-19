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Марио Гетце расстроен непопаданием на ЧМ-2018

Полузащитник "Боруссии" Марио Гетце прокомментировал свое непопадание в заявку сборной Германии на чемпионат мира-2018.

"Конечно, я расстроен из-за того, что не приму участие в чемпионате мира. Однако сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуться в состав национальной команды. Я желаю парням, тренерам и персоналу команды хорошо провести время в России, буду держать за каждого из вас кулаки, чтобы вы стали чемпионами мира", - написал игрок в твиттере.
Теги: Гетце Сборная Германии
Сегодня, 22:53
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№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 23:24) #
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Болеет за:
ЦСКА
А у нас начинают сразу про тренера гадости вспоминать, даже 10-15 летней давности.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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