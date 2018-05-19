Марио Гетце расстроен непопаданием на ЧМ-2018

Полузащитник "Боруссии" Марио Гетце прокомментировал свое непопадание в заявку сборной Германии на чемпионат мира-2018."Конечно, я расстроен из-за того, что не приму участие в чемпионате мира. Однако сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуться в состав национальной команды. Я желаю парням, тренерам и персоналу команды хорошо провести время в России, буду держать за каждого из вас кулаки, чтобы вы стали чемпионами мира", - написал игрок в твиттере.