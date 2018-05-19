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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Марио Гетце расстроен непопаданием на ЧМ-2018
Полузащитник "Боруссии" Марио Гетце прокомментировал свое непопадание в заявку сборной Германии на чемпионат мира-2018.
"Конечно, я расстроен из-за того, что не приму участие в чемпионате мира. Однако сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуться в состав национальной команды. Я желаю парням, тренерам и персоналу команды хорошо провести время в России, буду держать за каждого из вас кулаки, чтобы вы стали чемпионами мира", - написал игрок в твиттере.
"Конечно, я расстроен из-за того, что не приму участие в чемпионате мира. Однако сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуться в состав национальной команды. Я желаю парням, тренерам и персоналу команды хорошо провести время в России, буду держать за каждого из вас кулаки, чтобы вы стали чемпионами мира", - написал игрок в твиттере.
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