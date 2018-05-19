Росавиация введет ограничения на полеты над городами проведения ЧМ-2018

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) введет ограничения в использовании воздушного пространства над городами, принимающими матчи ЧМ-2018.Ограничения будут действовать с 1 июня по 17 июля и будут распространяться также на территорию над базами отдыха национальных сборных и над их тренировочными площадками.Для полета над городами в дни ЧМ-2018 будет необходимо получить разрешение соответствующего регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности в период чемпионата мира.