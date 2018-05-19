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Аркадий Дворкович: игроки сборной будут тянуться за Игнашевичем на ЧМ-2018

Футболисты сборной России будут тянуться за защитником Сергеем Игнашевичем, заявил председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович.

"Удивлен ли возвращению Игнашевича в сборную? Нет. Никогда не сомневался в Игнашевиче и братьях Березуцких. Опыт, понимание, как играть такие крупные турниры, у них есть. Сергей заслуживает вызов в сборную, будет работать на максимуме, чтобы игра нашей команды была успешной. Все игроки будут тянуться за ним", - цитирует Дворковича "Р-Спорт".
Теги: Дворкович Игнашевич Сборная России
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