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Артем Дзюба завтра вернется в общую группу сборной России

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба завтра приступит к тренировкам в общей группе.

29-летний форвард сегодня продолжит работать по индивидуальной программе из-за недомогания, связанного с вирусной инфекцией.

Алан Дзагоев продолжит заниматься индивидуально. У него наблюдался незначительный дискомфорт в области мышц голени. Возвращение Алана в общую группу ожидается во вторник, сообщает твиттер сборной России.
Теги: Дзюба Сборная России
Сегодня, 11:20
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