Алексей Миранчук: РФПЛ отбросили в сторону, все мысли о чемпионате мира (видео)

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук отметил, что в команде позитивная обстановка, передает корреспондент– Все супер. Позитивно! Втягиваемся, вливаемся. На сборах, думаю, предстоит немного другая работа.– Да, и с клубом, и со сборной. Так что у меня есть представление. Там горы, воздух.– Таких ситуаций еще не возникало, чтобы обратиться к нему. Мы здороваемся, но пообщаться еще не удавалось.– Ситуация подскажет.– Хороший вопрос. Думаю, можно просто Сергей.– Конечно, футбол не имеет определенного возраста, поэтому тут никто никого не стесняется, если у кого-то есть какие-то вопросы. Сергей – человек опытный, многое прошел. В команде хороша атмосфера и всегда можно к любому человеку подойти, поинтересоваться, поэтому никаких стеснений нет, все в рабочем режиме.- Ребята расстроились. Но это решение тренера.- Сейчас уже есть. Мы отбросили в сторону чемпионат России. Все мысли только о чемпионате мира.- Ну какие страхи? Это футбол, любимая игра. Но волнение, безусловно, есть.- Да, нет. Это уже вчерашний день. Это никак не влияет.- Не знаю, как тут можно подкалывать (смеется). Все просто поздравили.- Нет, не успел еще.- Он уже закончил карьеру, а тогда был хорошим футболистом. Сейчас есть ребята, которые наступают ему на пятки. Сейчас вообще много хороших игроков. Нет смысла всех перечислять.