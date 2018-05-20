Алексей Миранчук: РФПЛ отбросили в сторону, все мысли о чемпионате мира (видео)

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Политика и события в стране и мире
|3973
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119263
|Баги сайта и форума
|546
|КБ-Гостевая
|26573
|Mузыка
|5708
|Отдых в Крыму.
|172
|Зенит
|104471
|Ростовские футбольные новости
|547
Новости партнеров
Лента новостей:
12:44
Андрей Ещенко: "Спартак" обязан был играть в финале Кубка России и взять серебро чемпионата России (22)
Андрей Ещенко: "Спартак" обязан был играть в финале Кубка России и взять серебро чемпионата России (22)
08:19
Игорь Денисов: конфликт с Черчесовым повлиял на то, чтобы я весь сезон работал просто на максимуме (14)
Игорь Денисов: конфликт с Черчесовым повлиял на то, чтобы я весь сезон работал просто на максимуме (14)
Вчера, 23:45
Агент Понтуса Вернблума: ПАОК - хороший клуб (3)
Агент Понтуса Вернблума: ПАОК - хороший клуб (3)
Вчера, 23:02
Защитником "Ботафого" интересовался "Локомотив" (7)
Защитником "Ботафого" интересовался "Локомотив" (7)
Вчера, 22:53
Марио Гетце расстроен непопаданием на ЧМ-2018 (1)
Марио Гетце расстроен непопаданием на ЧМ-2018 (1)
Вчера, 22:53
Ренату Саншеш вернется в "Баварию"
Ренату Саншеш вернется в "Баварию"
Вчера, 22:21
Гендиректор "Ювентус": переход Мораты невозможен
Гендиректор "Ювентус": переход Мораты невозможен
Вчера, 21:52
Игорь Акинфеев назвал команду своей мечты (видео) (10)
Игорь Акинфеев назвал команду своей мечты (видео) (10)
Вчера, 21:30
Альфонс Ареоля: я достоин быть основным вратарем "ПСЖ" (1)
Альфонс Ареоля: я достоин быть основным вратарем "ПСЖ" (1)
Вчера, 21:29
Стал известен лучший гол сезона в АПЛ
Стал известен лучший гол сезона в АПЛ
Вчера, 21:18
Валерий Карпин станет отцом в третий раз (2)
Валерий Карпин станет отцом в третий раз (2)
Вчера, 21:11
"Челси" обыграл "МЮ" в финале Кубка Англии (6)
"Челси" обыграл "МЮ" в финале Кубка Англии (6)
Вчера, 21:00
Эрнан Креспо посетил Парк футбола в Санкт-Петербурге
Эрнан Креспо посетил Парк футбола в Санкт-Петербурге
Вчера, 20:53
Генеральный директор ПАОК: заинтересованы в Вернблуме (1)
Генеральный директор ПАОК: заинтересованы в Вернблуме (1)
Вчера, 20:30
"Ювентус" поблагодарил Джанлуиджи Буффона (1)
"Ювентус" поблагодарил Джанлуиджи Буффона (1)
Вчера, 20:18
Дмитрий Хохлов: в еврокубки "Динамо" пока рановато
Дмитрий Хохлов: в еврокубки "Динамо" пока рановато
Вчера, 20:05
Кот-д'Ивуар пожаловался на ФИФА в CAS
Кот-д'Ивуар пожаловался на ФИФА в CAS
Вчера, 20:01
Роберто Манчини вызвал Балотелли и Кришито в сборную Италии (5)
Роберто Манчини вызвал Балотелли и Кришито в сборную Италии (5)
Алексей Миранчук: РФПЛ отбросили в сторону, все мысли о чемпионате мира (видео)
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук отметил, что в команде позитивная обстановка, передает корреспондент Rusfootball.info.
– Три дня сборов позади. Как они прошли?
– Все супер. Позитивно! Втягиваемся, вливаемся. На сборах, думаю, предстоит немного другая работа.
– Вам в Австрии уже доводилось работать?
– Да, и с клубом, и со сборной. Так что у меня есть представление. Там горы, воздух.
– Сергей Игнашевич только что сказал, что более молодые игроки к нему иногда обращаются на вы. Лично вы как к нему обращались?
– Таких ситуаций еще не возникало, чтобы обратиться к нему. Мы здороваемся, но пообщаться еще не удавалось.
– А если придется к нему обратиться?
– Ситуация подскажет.
– Знаете, какое у него отчество?
– Хороший вопрос. Думаю, можно просто Сергей.
– Понятно, что наличие такого опытного игрока в сборной – это, понятно, плюс. А с точки зрения коммуникации как встраивается общение? Нет ли стеснения?
– Конечно, футбол не имеет определенного возраста, поэтому тут никто никого не стесняется, если у кого-то есть какие-то вопросы. Сергей – человек опытный, многое прошел. В команде хороша атмосфера и всегда можно к любому человеку подойти, поинтересоваться, поэтому никаких стеснений нет, все в рабочем режиме.
- Не обидно ли, что в сборной нет Гильерме, Игнатьева?
- Ребята расстроились. Но это решение тренера.
- Уже есть понимание того, что чемпионат мира уже скоро?
- Сейчас уже есть. Мы отбросили в сторону чемпионат России. Все мысли только о чемпионате мира.
- А что за мысли? Страхи, сомнение?
- Ну какие страхи? Это футбол, любимая игра. Но волнение, безусловно, есть.
- В ранге чемпиона в сборной по-другому себя ощущаете?
- Да, нет. Это уже вчерашний день. Это никак не влияет.
- А подкалывают с чемпионством?
- Не знаю, как тут можно подкалывать (смеется). Все просто поздравили.
- Дзюба шутками достал или не успел?
- Нет, не успел еще.
- Роман Широков назвал себя лучшим футболистом XXI веке. Согласны с его мнением?
- Он уже закончил карьеру, а тогда был хорошим футболистом. Сейчас есть ребята, которые наступают ему на пятки. Сейчас вообще много хороших игроков. Нет смысла всех перечислять.
– Три дня сборов позади. Как они прошли?
– Все супер. Позитивно! Втягиваемся, вливаемся. На сборах, думаю, предстоит немного другая работа.
– Вам в Австрии уже доводилось работать?
– Да, и с клубом, и со сборной. Так что у меня есть представление. Там горы, воздух.
– Сергей Игнашевич только что сказал, что более молодые игроки к нему иногда обращаются на вы. Лично вы как к нему обращались?
– Таких ситуаций еще не возникало, чтобы обратиться к нему. Мы здороваемся, но пообщаться еще не удавалось.
– А если придется к нему обратиться?
– Ситуация подскажет.
– Знаете, какое у него отчество?
– Хороший вопрос. Думаю, можно просто Сергей.
– Понятно, что наличие такого опытного игрока в сборной – это, понятно, плюс. А с точки зрения коммуникации как встраивается общение? Нет ли стеснения?
– Конечно, футбол не имеет определенного возраста, поэтому тут никто никого не стесняется, если у кого-то есть какие-то вопросы. Сергей – человек опытный, многое прошел. В команде хороша атмосфера и всегда можно к любому человеку подойти, поинтересоваться, поэтому никаких стеснений нет, все в рабочем режиме.
- Не обидно ли, что в сборной нет Гильерме, Игнатьева?
- Ребята расстроились. Но это решение тренера.
- Уже есть понимание того, что чемпионат мира уже скоро?
- Сейчас уже есть. Мы отбросили в сторону чемпионат России. Все мысли только о чемпионате мира.
- А что за мысли? Страхи, сомнение?
- Ну какие страхи? Это футбол, любимая игра. Но волнение, безусловно, есть.
- В ранге чемпиона в сборной по-другому себя ощущаете?
- Да, нет. Это уже вчерашний день. Это никак не влияет.
- А подкалывают с чемпионством?
- Не знаю, как тут можно подкалывать (смеется). Все просто поздравили.
- Дзюба шутками достал или не успел?
- Нет, не успел еще.
- Роман Широков назвал себя лучшим футболистом XXI веке. Согласны с его мнением?
- Он уже закончил карьеру, а тогда был хорошим футболистом. Сейчас есть ребята, которые наступают ему на пятки. Сейчас вообще много хороших игроков. Нет смысла всех перечислять.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.