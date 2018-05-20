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Алексей Миранчук: РФПЛ отбросили в сторону, все мысли о чемпионате мира (видео)

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук отметил, что в команде позитивная обстановка, передает корреспондент Rusfootball.info.



– Три дня сборов позади. Как они прошли?

– Все супер. Позитивно! Втягиваемся, вливаемся. На сборах, думаю, предстоит немного другая работа.

– Вам в Австрии уже доводилось работать?

– Да, и с клубом, и со сборной. Так что у меня есть представление. Там горы, воздух.

– Сергей Игнашевич только что сказал, что более молодые игроки к нему иногда обращаются на вы. Лично вы как к нему обращались?

– Таких ситуаций еще не возникало, чтобы обратиться к нему. Мы здороваемся, но пообщаться еще не удавалось.

– А если придется к нему обратиться?

– Ситуация подскажет.

– Знаете, какое у него отчество?

– Хороший вопрос. Думаю, можно просто Сергей.

– Понятно, что наличие такого опытного игрока в сборной – это, понятно, плюс. А с точки зрения коммуникации как встраивается общение? Нет ли стеснения?

– Конечно, футбол не имеет определенного возраста, поэтому тут никто никого не стесняется, если у кого-то есть какие-то вопросы. Сергей – человек опытный, многое прошел. В команде хороша атмосфера и всегда можно к любому человеку подойти, поинтересоваться, поэтому никаких стеснений нет, все в рабочем режиме.

- Не обидно ли, что в сборной нет Гильерме, Игнатьева?

- Ребята расстроились. Но это решение тренера.

- Уже есть понимание того, что чемпионат мира уже скоро?

- Сейчас уже есть. Мы отбросили в сторону чемпионат России. Все мысли только о чемпионате мира.

- А что за мысли? Страхи, сомнение?

- Ну какие страхи? Это футбол, любимая игра. Но волнение, безусловно, есть.

- В ранге чемпиона в сборной по-другому себя ощущаете?

- Да, нет. Это уже вчерашний день. Это никак не влияет.

- А подкалывают с чемпионством?

- Не знаю, как тут можно подкалывать (смеется). Все просто поздравили.

- Дзюба шутками достал или не успел?

- Нет, не успел еще.

- Роман Широков назвал себя лучшим футболистом XXI веке. Согласны с его мнением?

- Он уже закончил карьеру, а тогда был хорошим футболистом. Сейчас есть ребята, которые наступают ему на пятки. Сейчас вообще много хороших игроков. Нет смысла всех перечислять.
Теги: Миранчук Ал. Сборная России Rвидео
Сегодня, 14:07
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№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 14:37) #
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Хорошо они там связи наигрывают, что даже с Игнашевичем не довелось пересечься
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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