Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 3973
Ситуация на юго-востоке Украины 119263
Баги сайта и форума 546
КБ-Гостевая 26573
Mузыка 5708
Отдых в Крыму. 172
Зенит 104471
Ростовские футбольные новости 547

Новости партнеров

Константин Зырянов: ужасно, что не вырастили смену Игнашевичу

Главный тренер "Зенита-2" Константин Зырянов прокомментировал вызов в сборную России защитника ЦСКА Сергея Игнашевича.

"Ужасно, что не смогли вырастить смену человеку, которому скоро исполнится 39 лет. В чем проблема? Если бы я знал, у нас было бы столько центральных защитников... Все говорят: "Мы знаем!" Но центральных защитников как не было, так и нет. Думаю, что поколение не то, поля не те, не понимают, что нужно делать. Если бы понимали, то мы бы уже чемпионами мира были. И не один раз", - цитирует Зырянова "Р-Спорт".
Теги: Зырянов Игнашевич
Сегодня, 14:26
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.