Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 3973
Ситуация на юго-востоке Украины 119263
Баги сайта и форума 546
КБ-Гостевая 26573
Mузыка 5708
Отдых в Крыму. 172
Зенит 104471
Ростовские футбольные новости 547

Новости партнеров

Кубок чемпионата мира-2018 прибыл в Нижний Новгород

Официальный кубок чемпионата мира-2018 прибыл в Нижний Новгород.

Трофей представлен в специальном шатре возле городской ярмарки, где все желающие смогут на него посмотреть и сделать памятные фото.

Кубок пробудет в Нижнем Новгороде до 22 мая. В последний день пребывания в городе трофей будет представлен на стадионе "Северный" на матче, в рамках которого в командах объединятся атлеты с особенностями развития, известные спортсмены, представители правительства области и почетные жители города.

"Р-Спорт"
Сегодня, 14:39
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.