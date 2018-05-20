Официальный кубок чемпионата мира-2018 прибыл в Нижний Новгород.Трофей представлен в специальном шатре возле городской ярмарки, где все желающие смогут на него посмотреть и сделать памятные фото.Кубок пробудет в Нижнем Новгороде до 22 мая. В последний день пребывания в городе трофей будет представлен на стадионе "Северный" на матче, в рамках которого в командах объединятся атлеты с особенностями развития, известные спортсмены, представители правительства области и почетные жители города.