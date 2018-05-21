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Отель в Австрии подарил Станиславу Черчесову шнапс. Тренер отказался пить и запретил оркестр

Сборная России вчера второй год подряд заселилась в пятизвездочный отель Jagdhof в Тироле перед началом австрийского сбора.

Работники в Нойштифте вывесили над входом торжественный плакат в честь приезда команды: "Долина Штубайталь приличествует сборную России".

В гостинице планировали организовать выступление местного оркестра, но главный тренер россиян Станислав Черчесов запретил, чтобы приезд проходил в спокойной рабочей обстановке.

Перед входом установили микрофон и усилитель звука. Сразу по прибытии Черчесову вручили корзину с подарками. В ней в частности была бутылка шнапса.

"Опять?" – переспросил Черчесов. В прошлом году, когда сборная готовилась здесь к Кубку конфедераций, ему также вручили местный алкоголь. Как и год назад, тренер употреблять шнапс отказался.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 10:48
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8
(2)
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:39) #
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Цитата: Kolpino2
Непьющий тренер до добра не доведет.

Непьющих в России смотрят по меньшей мере странно Либо вор, либо отморозок конченный. А к уродам, нация относилась с симпатией. Так было всегда и будет.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№7 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 12:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Станислав Черчесов запретил, чтобы приезд проходил в спокойной рабочей обстановке.

В очередной раз не разочаровали.

Цитата: Kolpino2
Непьющий тренер до добра не доведет.

Борис Аркадьев.
Не пил, к футболистам обращался на "вы".
В качестве тренера - шестикратный чемпион СССР и четырёхкратный обладатель кубка.
О серебре и бронзе скромно умолчим.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№6 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:21) #
  • +1
  •  (7)

Непьющий тренер до добра не доведет.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№5 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 11:09) #
  • 0
  •  (6)

Больше к Миллеровскому самогону привык
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:06) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: dimon_1973
Так может всё-таки надо вмазать и результаты пойдут в гору? :)))

Ну вот ведь, есть люди , которые понимают в чем соль перца!


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№3 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:02) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Ростов»
"....В гостинице планировали организовать выступление местного оркестра........."

Из-за отмены больше всех расстроился Дзюба. Он так хотел послушать прекрасные вальсы Штрауса.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:59) #
  • +3
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dimon_1973
В прошлом году, когда сборная готовилась здесь к Кубку конфедераций, ему также вручили местный алкоголь. Как и год назад, тренер употреблять шнапс отказался.

Так может всё-таки надо вмазать и результаты пойдут в гору? :)))

в номере вмажет, не сомневайся)


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 10:51) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
В прошлом году, когда сборная готовилась здесь к Кубку конфедераций, ему также вручили местный алкоголь. Как и год назад, тренер употреблять шнапс отказался.

Так может всё-таки надо вмазать и результаты пойдут в гору? :)))
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
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