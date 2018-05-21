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Александр Ташаев: проблем с адаптацией в сборной не было

Полузащитник сборной России и московского ''Динамо'' Александр Ташаев рассказал о тренировках с национальной командой в Австрии.

- Тренировка прошла хорошо, отель хороший, условия отличные. От занятий ничего не отвлекает. Пока тренировки втягивающие. Многих ребят знаю, с адаптацией не было проблем.

- У вас есть понимание на какой позиции вы будете играть?

- Пока не говорили с тренером, не знаю, где буду играть.

- Сильно волнуетесь насчет того попадете в финальную заявку или нет?

- Я уверен, тренер сделает правильный выбор состава на чемпионат мира , а мое дело играть в футбол.

- C кем больше общаетесь в сборной?

- С Константином Раушем и Романом Зобниным.

Rusfootball.info
Теги: Ташаев Сборная России
Сегодня, 15:15
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