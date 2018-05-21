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Эдуард Безуглов: надеемся, что завтра Дзюба будет чувствовать себя лучше
Доктор сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии здоровья нападающего Артема Дзюбы и полузащитника Алана Дзагоева.
- Как ситуация с травмированными?
- Понятие здоровья относительно. Сбор идет, какие-то мелкие болячки есть. Пока есть две проблемы. У Алана Дзагоева небольшое воспаление в области мышцы голени. Планируем, что завтра он начнет тренироваться в общей группе. У Артема Дзюбы фолликулярная ангина, с ней он приехал уже в сборную. Пока что у Артема сохраняется температура. Сегодня контрольное исследование. Посмотрим кровь. Ждем,что будет лучше, лучше, лучше. Надеемся на это. Но опять же,если хочешь насмешить Бога, то расскажи ему о своих планах.
- Черчесов говорил, что Дзюба готов был тренироваться в Москве. Сегодня солнечно, но все равно температура держится?
- Субъективно Артем чувствует себя хорошо. Но если для обычного человека такое состояние, как у него, не критично, то у спортсмена другая ситуация. Когда есть температура, то тренировочного эффекта не будет. Больше того, можно усугубить ситуацию. Проводим терапию.
- Как в целом можно оценить физическое состояние сборной после сезона? Насколько ребята готовы?
- Приехали в хорошем состоянии. Ряд ключевых параметров были на достойном уровне. Главное, чтобы не было провалов по финальным показателям. Сейчас мы сравниваем параметры. На Кубке Конфедераций по всем фитнес-тестам мы улучшали показатели в каждом матче . Ребята понимают все значимость значимость. Все мы рассчитываем, что финальные показатели будут лучше, чем в прошлом году.
- Что можете сказать об Игнашевиче?
- Мы рады, что ветеран в хорошем смысле российского футбола находится с нами. Сергей находится в отличной форме и никаких поблажек мы ему не делаем. Он занимается вместе со всеми. Я вижу только позитивные моменты от его приезда в сборную.
- Ожидаете приезд допинг-офицеров?
- Мы ждем их и здесь. Ждем их в любой момент. Нам скрывать нечего, мы нечего не боимся, поэтому спокойно относимся к этому вопросу.
Rusfootball.info
- Как ситуация с травмированными?
- Понятие здоровья относительно. Сбор идет, какие-то мелкие болячки есть. Пока есть две проблемы. У Алана Дзагоева небольшое воспаление в области мышцы голени. Планируем, что завтра он начнет тренироваться в общей группе. У Артема Дзюбы фолликулярная ангина, с ней он приехал уже в сборную. Пока что у Артема сохраняется температура. Сегодня контрольное исследование. Посмотрим кровь. Ждем,что будет лучше, лучше, лучше. Надеемся на это. Но опять же,если хочешь насмешить Бога, то расскажи ему о своих планах.
- Черчесов говорил, что Дзюба готов был тренироваться в Москве. Сегодня солнечно, но все равно температура держится?
- Субъективно Артем чувствует себя хорошо. Но если для обычного человека такое состояние, как у него, не критично, то у спортсмена другая ситуация. Когда есть температура, то тренировочного эффекта не будет. Больше того, можно усугубить ситуацию. Проводим терапию.
- Как в целом можно оценить физическое состояние сборной после сезона? Насколько ребята готовы?
- Приехали в хорошем состоянии. Ряд ключевых параметров были на достойном уровне. Главное, чтобы не было провалов по финальным показателям. Сейчас мы сравниваем параметры. На Кубке Конфедераций по всем фитнес-тестам мы улучшали показатели в каждом матче . Ребята понимают все значимость значимость. Все мы рассчитываем, что финальные показатели будут лучше, чем в прошлом году.
- Что можете сказать об Игнашевиче?
- Мы рады, что ветеран в хорошем смысле российского футбола находится с нами. Сергей находится в отличной форме и никаких поблажек мы ему не делаем. Он занимается вместе со всеми. Я вижу только позитивные моменты от его приезда в сборную.
- Ожидаете приезд допинг-офицеров?
- Мы ждем их и здесь. Ждем их в любой момент. Нам скрывать нечего, мы нечего не боимся, поэтому спокойно относимся к этому вопросу.
Rusfootball.info
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