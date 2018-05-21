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Эдуард Безуглов: надеемся, что завтра Дзюба будет чувствовать себя лучше

Эдуард Безуглов: надеемся, что завтра Дзюба будет чувствовать себя лучше Доктор сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии здоровья нападающего Артема Дзюбы и полузащитника Алана Дзагоева.

- Как ситуация с травмированными?

- Понятие здоровья относительно. Сбор идет, какие-то мелкие болячки есть. Пока есть две проблемы. У Алана Дзагоева небольшое воспаление в области мышцы голени. Планируем, что завтра он начнет тренироваться в общей группе. У Артема Дзюбы фолликулярная ангина, с ней он приехал уже в сборную. Пока что у Артема сохраняется температура. Сегодня контрольное исследование. Посмотрим кровь. Ждем,что будет лучше, лучше, лучше. Надеемся на это. Но опять же,если хочешь насмешить Бога, то расскажи ему о своих планах.

- Черчесов говорил, что Дзюба готов был тренироваться в Москве. Сегодня солнечно, но все равно температура держится?

- Субъективно Артем чувствует себя хорошо. Но если для обычного человека такое состояние, как у него, не критично, то у спортсмена другая ситуация. Когда есть температура, то тренировочного эффекта не будет. Больше того, можно усугубить ситуацию. Проводим терапию.

- Как в целом можно оценить физическое состояние сборной после сезона? Насколько ребята готовы?

- Приехали в хорошем состоянии. Ряд ключевых параметров были на достойном уровне. Главное, чтобы не было провалов по финальным показателям. Сейчас мы сравниваем параметры. На Кубке Конфедераций по всем фитнес-тестам мы улучшали показатели в каждом матче . Ребята понимают все значимость значимость. Все мы рассчитываем, что финальные показатели будут лучше, чем в прошлом году.

- Что можете сказать об Игнашевиче?

- Мы рады, что ветеран в хорошем смысле российского футбола находится с нами. Сергей находится в отличной форме и никаких поблажек мы ему не делаем. Он занимается вместе со всеми. Я вижу только позитивные моменты от его приезда в сборную.

- Ожидаете приезд допинг-офицеров?

- Мы ждем их и здесь. Ждем их в любой момент. Нам скрывать нечего, мы нечего не боимся, поэтому спокойно относимся к этому вопросу.

Rusfootball.info
Теги: Дзюба Сборная России
Сегодня, 16:04
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№2 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 16:22) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Джонни

мы нечего не боимся

Нам просто нечего бояться.
Цитата: Джонни
Ребята понимают все значимость значимость.

Все остальное незначительно или не очень значительно.

Обожаю такие тексты !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№1 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 16:09) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Кубань»
мы нечего не боимся


Ребята понимают все значимость значимость.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
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