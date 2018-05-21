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Юрий Семин: я не говорил, что сборная России слабая. Это отсебятина журналистов

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что не называл сборную России слабой в интервью интернет-изданию Libero.

"Перевод сделали очень слабый, плохой перевод. Я сказал, что есть шанс выйти из группы, и все. Я не говорил никогда конкретностей. Остальное отсебятина. Выйдем из группы и будет хорошо - вот, что я говорил. Что она слаба, я такого не говорил", - цитирует Семина Sport24.
Теги: Семин Сборная России
Сегодня, 17:22
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(3)
№4 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 17:51) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
ГОВНО!

кули взять с упоротого баклана,
он не Страну не Людей не Обычаи не уважает,
истинный 32рас
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:40) #
  • +1
  •  (5)

Перевод сделали очень слабый, плохой перевод
А на каком языке Шпалыч разговаривает? Неужели гудки дает?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№2 Написал: grisha (Сегодня, 17:34) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Она не слабая - она ГОВНО!!
Пара хороших игроков - это не сборная
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: METRo Химки (Сегодня, 17:33) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Химки»
Журнашлюхи,как всегда,в своём репертуаре!
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
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