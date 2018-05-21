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Федор Смолов: отыграть ЧМ-2018 надо так, чтобы европейские топ-клубы начали делать предложения "Краснодару"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов рассказал о том, как нужно проявить себя на ЧМ-2018.

– На сбор в Австрию какую книжку взяли?

– "Убить пересмешника" Харпер Ли и "Волхв" Джона Фаулза. Купил в Краснодаре как раз перед вылетом в сборную. Слышал хорошие отзывы. Вот наконец решил прочесть.

– Между прочим, Фаулз – любимый писатель Алексея Смертина. Даже познакомиться с ним успел, играя в "Челси". Навестил старика в графстве Дорсет, тот гостю из России уделил время. Поражаясь, что в этой стране кто-то ценит его выше Чехова и Толстого.

– Вау! Круто! Повезло Алексею. При случае расспрошу подробнее.

– Когда вы сказали: "Божественная комедия" Данте – гениальная вещь. Считаю, всем нужно прочитать". Еще такие книги есть?

– Разумеется. "Мастер и Маргарита", "Братья Карамазовы"… Сейчас мое самое любимое произведение – "Источник" Айн Рэнд. Но советовать не буду. Не уверен, что всем подойдет. Специфическая проповедуется философия.

– Хоть одного футболиста видели с томиком Данте?

– Нет. Понятно, многие предпочитают что-нибудь полегче.

Но такой начитанный человек, как Сергей Игнашевич, например, наверняка с творчеством Данте знаком.

– Последний фильм, который зацепил?

– Из зарубежных ничего выделить не могу. Из наших – "Аритмия" и "Движение вверх". Пробирает.

– До слез?

– Когда смотрел "Движение вверх", в горле стоял ком.

– Последнее обещание, которое дали самому себе?

– Что не брошу играть в Counter Strike, пока не получу звание Global Elite.

– Ох. Понять бы еще, о чем речь.

– Есть и другое обещание – после чемпионата мира заехать в Саратов к родителям. В отпуске постараюсь выкроить хотя бы несколько дней. А то уже целый год у них не был.

– Как вы должны провести чемпионат мира, чтоб сказать потом: "Я доволен"?

– (После паузы.) Отыграть так, чтобы европейские топ-клубы, не дожидаясь окончания турнира, начали делать официальные предложения "Краснодару".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Смолов Краснодар Сборная России
Сегодня, 18:48
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3
(1)
№3 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 19:39) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Пропусти рекламу и смотри
Если ты болельщик, чёрт возьми!
И сборной нашей б не мешало
Играть - чтобы подошва отлетала!

Иначе в честь ЧМ мы будем звать
Их ЧМ-ошниками, смею утверждать!

видео


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 19:38) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Да дай -то Бог, так отыграть!

И не мешало бы почитать "Пересмешника" зенитовскому руководству.
Как и многим его (Зенита, не руководства) почитателям.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 19:09) #
  • -2
  •  (2)

Федя,вы фантазер!но пожелаю удачи на чемпионате мира.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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