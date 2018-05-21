Федор Смолов: отыграть ЧМ-2018 надо так, чтобы европейские топ-клубы начали делать предложения "Краснодару"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов рассказал о том, как нужно проявить себя на ЧМ-2018.– "Убить пересмешника" Харпер Ли и "Волхв" Джона Фаулза. Купил в Краснодаре как раз перед вылетом в сборную. Слышал хорошие отзывы. Вот наконец решил прочесть.– Вау! Круто! Повезло Алексею. При случае расспрошу подробнее.– Разумеется. "Мастер и Маргарита", "Братья Карамазовы"… Сейчас мое самое любимое произведение – "Источник" Айн Рэнд. Но советовать не буду. Не уверен, что всем подойдет. Специфическая проповедуется философия.– Нет. Понятно, многие предпочитают что-нибудь полегче.Но такой начитанный человек, как Сергей Игнашевич, например, наверняка с творчеством Данте знаком.– Из зарубежных ничего выделить не могу. Из наших – "Аритмия" и "Движение вверх". Пробирает.– Когда смотрел "Движение вверх", в горле стоял ком.– Что не брошу играть в Counter Strike, пока не получу звание Global Elite.– Есть и другое обещание – после чемпионата мира заехать в Саратов к родителям. В отпуске постараюсь выкроить хотя бы несколько дней. А то уже целый год у них не был.– (После паузы.) Отыграть так, чтобы европейские топ-клубы, не дожидаясь окончания турнира, начали делать официальные предложения "Краснодару".