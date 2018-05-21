Федор Смолов: отыграть ЧМ-2018 надо так, чтобы европейские топ-клубы начали делать предложения "Краснодару"

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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Пермь Урал
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– На сбор в Австрию какую книжку взяли?
– "Убить пересмешника" Харпер Ли и "Волхв" Джона Фаулза. Купил в Краснодаре как раз перед вылетом в сборную. Слышал хорошие отзывы. Вот наконец решил прочесть.
– Между прочим, Фаулз – любимый писатель Алексея Смертина. Даже познакомиться с ним успел, играя в "Челси". Навестил старика в графстве Дорсет, тот гостю из России уделил время. Поражаясь, что в этой стране кто-то ценит его выше Чехова и Толстого.
– Вау! Круто! Повезло Алексею. При случае расспрошу подробнее.
– Когда вы сказали: "Божественная комедия" Данте – гениальная вещь. Считаю, всем нужно прочитать". Еще такие книги есть?
– Разумеется. "Мастер и Маргарита", "Братья Карамазовы"… Сейчас мое самое любимое произведение – "Источник" Айн Рэнд. Но советовать не буду. Не уверен, что всем подойдет. Специфическая проповедуется философия.
– Хоть одного футболиста видели с томиком Данте?
– Нет. Понятно, многие предпочитают что-нибудь полегче.
Но такой начитанный человек, как Сергей Игнашевич, например, наверняка с творчеством Данте знаком.
– Последний фильм, который зацепил?
– Из зарубежных ничего выделить не могу. Из наших – "Аритмия" и "Движение вверх". Пробирает.
– До слез?
– Когда смотрел "Движение вверх", в горле стоял ком.
– Последнее обещание, которое дали самому себе?
– Что не брошу играть в Counter Strike, пока не получу звание Global Elite.
– Ох. Понять бы еще, о чем речь.
– Есть и другое обещание – после чемпионата мира заехать в Саратов к родителям. В отпуске постараюсь выкроить хотя бы несколько дней. А то уже целый год у них не был.
– Как вы должны провести чемпионат мира, чтоб сказать потом: "Я доволен"?
– (После паузы.) Отыграть так, чтобы европейские топ-клубы, не дожидаясь окончания турнира, начали делать официальные предложения "Краснодару".
"Спорт-Экспресс"
– На сбор в Австрию какую книжку взяли?
– "Убить пересмешника" Харпер Ли и "Волхв" Джона Фаулза. Купил в Краснодаре как раз перед вылетом в сборную. Слышал хорошие отзывы. Вот наконец решил прочесть.
– Между прочим, Фаулз – любимый писатель Алексея Смертина. Даже познакомиться с ним успел, играя в "Челси". Навестил старика в графстве Дорсет, тот гостю из России уделил время. Поражаясь, что в этой стране кто-то ценит его выше Чехова и Толстого.
– Вау! Круто! Повезло Алексею. При случае расспрошу подробнее.
– Когда вы сказали: "Божественная комедия" Данте – гениальная вещь. Считаю, всем нужно прочитать". Еще такие книги есть?
– Разумеется. "Мастер и Маргарита", "Братья Карамазовы"… Сейчас мое самое любимое произведение – "Источник" Айн Рэнд. Но советовать не буду. Не уверен, что всем подойдет. Специфическая проповедуется философия.
– Хоть одного футболиста видели с томиком Данте?
– Нет. Понятно, многие предпочитают что-нибудь полегче.
Но такой начитанный человек, как Сергей Игнашевич, например, наверняка с творчеством Данте знаком.
– Последний фильм, который зацепил?
– Из зарубежных ничего выделить не могу. Из наших – "Аритмия" и "Движение вверх". Пробирает.
– До слез?
– Когда смотрел "Движение вверх", в горле стоял ком.
– Последнее обещание, которое дали самому себе?
– Что не брошу играть в Counter Strike, пока не получу звание Global Elite.
– Ох. Понять бы еще, о чем речь.
– Есть и другое обещание – после чемпионата мира заехать в Саратов к родителям. В отпуске постараюсь выкроить хотя бы несколько дней. А то уже целый год у них не был.
– Как вы должны провести чемпионат мира, чтоб сказать потом: "Я доволен"?
– (После паузы.) Отыграть так, чтобы европейские топ-клубы, не дожидаясь окончания турнира, начали делать официальные предложения "Краснодару".
"Спорт-Экспресс"
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