Британские фанаты готовы устроить войну на чемпионате мира в России

Британские фанаты намерены дать отпор российским хулиганам во время чемпионата мира в России.По информации Daily Star, агрессивно настроенные болельщики из Великобритании готовы объединиться и устроить бойню. Возможные задержания полиции не пугают британских хулиганов."Если люди думают, что все это шутка, что мы сыграем в футбол, выпьем, перекурим и мирно поболтаем, то они ошибаются. Есть мужики из Ньюкасла, им по 60 лет, так они ждут не дождутся чемпионата мира. Это будет мировая война — третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая", — заявил представитель радикальных фанатов.