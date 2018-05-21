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Британские фанаты готовы устроить войну на чемпионате мира в России
Британские фанаты намерены дать отпор российским хулиганам во время чемпионата мира в России.
По информации Daily Star, агрессивно настроенные болельщики из Великобритании готовы объединиться и устроить бойню. Возможные задержания полиции не пугают британских хулиганов.
"Если люди думают, что все это шутка, что мы сыграем в футбол, выпьем, перекурим и мирно поболтаем, то они ошибаются. Есть мужики из Ньюкасла, им по 60 лет, так они ждут не дождутся чемпионата мира. Это будет мировая война — третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая", — заявил представитель радикальных фанатов.
"Газета.ру"
По информации Daily Star, агрессивно настроенные болельщики из Великобритании готовы объединиться и устроить бойню. Возможные задержания полиции не пугают британских хулиганов.
"Если люди думают, что все это шутка, что мы сыграем в футбол, выпьем, перекурим и мирно поболтаем, то они ошибаются. Есть мужики из Ньюкасла, им по 60 лет, так они ждут не дождутся чемпионата мира. Это будет мировая война — третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая", — заявил представитель радикальных фанатов.
"Газета.ру"
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