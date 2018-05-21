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Британские фанаты готовы устроить войну на чемпионате мира в России

Британские фанаты намерены дать отпор российским хулиганам во время чемпионата мира в России.

По информации Daily Star, агрессивно настроенные болельщики из Великобритании готовы объединиться и устроить бойню. Возможные задержания полиции не пугают британских хулиганов.

"Если люди думают, что все это шутка, что мы сыграем в футбол, выпьем, перекурим и мирно поболтаем, то они ошибаются. Есть мужики из Ньюкасла, им по 60 лет, так они ждут не дождутся чемпионата мира. Это будет мировая война — третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая", — заявил представитель радикальных фанатов.

"Газета.ру"
Теги: Сборная России
Сегодня, 19:19
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15
(2)
№15 Написал: grisha (Сегодня, 20:14) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: liasport433
во франции англы бегали от наших

От ВАШИХ оплаченных бегают только клопы и беспомощные старушки - все остальные на вас срут и смеются ))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№14 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:11) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: grisha
только гестапо могли сравниться с нашим НКВД

эксперт- внук гестаповца подключился
сало уронили!
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№13 Написал: liasport433 (Сегодня, 20:05) #
  • +1
  •  (3)

если плять во франции англы бегали от наших, то тут писец будет, в любом случае вот за футбол я не уверен, точнее уверен что просрем всем, а в этом случаю про войну , я уверен наши парни всем покажут!!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№12 Написал: grisha (Сегодня, 19:58) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
наш ОМОН не сравнится с их толерантной полицией.

Это точно - только гестапо могли сравниться с нашим НКВД
Но НКВД было омерзительнее - своих уничтожало
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№11 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 19:56) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Ждёмс ))))


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
№10 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 19:55) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
писды получат мужики о 60 лет ,и поедут в британию транзитом через бурденко, склиф и прочее))
совсем полоумные))


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№9 Написал: coban сегодня (Сегодня, 19:48) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
и их упакуют за 15 секунд. попутно отработав дубинками

Чё дурак штоль?) Нaxeр они нужны. Тут своих то не знают куда складывать))


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№8 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:44) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
им кто нибудь объяснил. что наш ОМОН не сравнится с их толерантной полицией.
и их упакуют за 15 секунд. попутно отработав дубинками


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№7 Написал: coban сегодня (Сегодня, 19:41) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Есть мужики из Ньюкасла, им по 60 лет

Ха! Пердуны..У нас мужикам по 57 с половиной! В среднем,конечно..
Цитата: лунатик
напугали ежа голой жопой.


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№6 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 19:34) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
laughing От инфаркта кто-то скончается, обосравшись, и раздуют снова шумиху.
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№5 Написал: Александр Ковалёв (Сегодня, 19:32) #
  • 0
  •  (4)

Пизд*лей получат от ОМОНа, и плакать пойдут...
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№4 Написал: лунатик Санкт-Петербург (Сегодня, 19:31) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
напугали ежа голой жопой.
Регистрация: 16.11.2009 [жалоба]
№3 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 19:30) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
В нашем полицейском государстве повторение евро2016 невозможно априори.


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:25) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
да кому дело до пенсионеров и стариков то будет?вообще дикари островные


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 19:25) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
ох и наполучают лещей...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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