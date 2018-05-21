Пользователей сети насмешила матрешка к ЧМ-2018 (фото)

Эта матрёшка уже заранее показывает, каких успехов добьётся наша сборная на Чемпионате Мира.#ЧМ2018 pic.twitter.com/ssnDKHbQ3j — Ap6y3 (@ap6y30603) May 20, 2018

Изо всех сил заставляю себя верить, что это матрёшка про судью со свистком, а не о выступлении нашей футбольной сборной... Стараюсь. Но получается не очень. pic.twitter.com/dIxxTV7QIb — Камнев ???? (@kamnevn_) May 20, 2018

В интернете появились фотографии сувенирной матрешки, созданной к началу чемпионата мира в России. Фотографию разместил пользователь портала "Яплакал" с никнеймом Kent595616.В одной руке матрешки располагается мяч, а в другой — свисток. Фотография моментально обрела популярность в сети из-за неоднозначного вида сувенира, вызывающего разные ассоциации.Пользователь также добавил, что это не единственный вариант матрешки, которые можно купить в магазине.