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Пользователей сети насмешила матрешка к ЧМ-2018 (фото)
В интернете появились фотографии сувенирной матрешки, созданной к началу чемпионата мира в России. Фотографию разместил пользователь портала "Яплакал" с никнеймом Kent595616.
В одной руке матрешки располагается мяч, а в другой — свисток. Фотография моментально обрела популярность в сети из-за неоднозначного вида сувенира, вызывающего разные ассоциации.
Пользователь также добавил, что это не единственный вариант матрешки, которые можно купить в магазине.
"Газета.ру"
В одной руке матрешки располагается мяч, а в другой — свисток. Фотография моментально обрела популярность в сети из-за неоднозначного вида сувенира, вызывающего разные ассоциации.
Пользователь также добавил, что это не единственный вариант матрешки, которые можно купить в магазине.
Эта матрёшка уже заранее показывает, каких успехов добьётся наша сборная на Чемпионате Мира.#ЧМ2018 pic.twitter.com/ssnDKHbQ3j— Ap6y3 (@ap6y30603) May 20, 2018
Изо всех сил заставляю себя верить, что это матрёшка про судью со свистком, а не о выступлении нашей футбольной сборной... Стараюсь. Но получается не очень. pic.twitter.com/dIxxTV7QIb— Камнев ???? (@kamnevn_) May 20, 2018
"Газета.ру"
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