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Пользователей сети насмешила матрешка к ЧМ-2018 (фото)

В интернете появились фотографии сувенирной матрешки, созданной к началу чемпионата мира в России. Фотографию разместил пользователь портала "Яплакал" с никнеймом Kent595616.

В одной руке матрешки располагается мяч, а в другой — свисток. Фотография моментально обрела популярность в сети из-за неоднозначного вида сувенира, вызывающего разные ассоциации.

Пользователь также добавил, что это не единственный вариант матрешки, которые можно купить в магазине.





"Газета.ру"
Сегодня, 19:27
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4
(1)
№4 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 20:08) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
эта матершка будет весьма популярной


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№3 Написал: GPS (Сегодня, 19:59) #
  • +2
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Правильней написать, что пользователь рассмешила какая-то х@йня..)))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: Черный Лис (Сегодня, 19:36) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ssakoll2
Не верю, что ВОТ ЭТО прошло, как один из официальных сувениров.

На производство подобного не нужно специальных разрешений -тк на ней нет логотипа ЧМ.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 19:31) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Кто-то постся. Не верю, что ВОТ ЭТО прошло, как один из официальных сувениров. Бред.
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
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