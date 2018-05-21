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Леандро Паредес и Икарди не сыграют на ЧМ-2018

Стала известна заявка сборной Аргентины на чемпионат мира-2018. В окончательную заявку команды на турнир не вошли полузащитник "Зенита" Леандро Паредеса и форвард "Интера" Мауро Икарди.

Вратари: Серхио Ромеро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Франко Армани ("Ривер Плейт"), Вилли Кабальеро ("Челси", Англия).

Защитники: Кристиан Ансальди ("Торино", Италия), Маркос Рохо ("Манчестер Юнайтед", Англия), Маркос Акунья ("Спортинг", Португалия), Николас Тальяфико ("Аякс", Голландия), Габриэль Меркадо ("Севилья", Испания), Николас Отаменди ("Манчестер Сити", Англия, Федерико Фасио (”Рома”, Италия).

Полузащитники: Хавьер Маскерано ("Хэбэй Чайна Форчун", Китай), Эвер Банега ("Севилья", Испания), Лукас Билья ("Милан", Италия), Эдуардо Сальвио ("Бенфика"), Кристиан Павон ("Бока Хуниорс"), Максимилиано Меза ("Индепендьенте"), Анхель Ди Мария ("ПСЖ", Франция), Мануэль Лансини ("Вест Хэм", Англия), Джовани Ло Чельсо ("ПСЖ", Франция).

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона", Испания), Пауло Дибала ("Ювентус", Италия), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Англия), Гонсало Игуаин ("Ювентус", Италия).
Теги: Паредес Икарди Сборная Аргентины
Сегодня, 20:42
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16
(1)
№16 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 22:26) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
Икарди по моему зря прокинули. Паредес сам виноват

У Икарди терки с Месси.


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№15 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 22:23) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: liasport433
Цитата: shatronok
Потому что вы как затычки бабские, в каждую вонючую щель своим поганым языком лезете.


слышь , всех не греби под одну гребенку, я не отрицаю, что есть у всех неадекватные, но поскольку за спартак болеет вся страна, то их больше!!! думайте лучше о себе и о своих дебилах

Ты сначала свою отрыжку прочти "адекват сраный" , а затем задай себе вопрос : нововость про Зенит что я здесь делаю? А вот потом можешь предъявлять претензии.

Цитата: RenarTickle
shatronok,
За базаром следи, болото! rage Сразу видно - "культурный" прилез...

А то что?
Регистрация: 12.07.2014 [жалоба]
№14 Написал: grisha (Сегодня, 22:11) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: RenarTickle
Сразу видно - "культурный" прилез...

Есть теперь в стране такая категория деревенского быдла, которая при слове КУЛЬТУРА начинает пускать пузыри из жопы
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№13 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:09) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Видимо есть кому в сб. Аргентины угловые подавать получше Паредеса...


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№12 Написал: liasport433 (Сегодня, 21:59) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: shatronok
Потому что вы как затычки бабские, в каждую вонючую щель своим поганым языком лезете.


слышь , всех не греби под одну гребенку, я не отрицаю, что есть у всех неадекватные, но поскольку за спартак болеет вся страна, то их больше!!! думайте лучше о себе и о своих дебилах
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№11 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 21:58) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
shatronok,
За базаром следи, болото! rage Сразу видно - "культурный" прилез...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№10 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 21:52) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
[quote=liasport433][quote=Черный Лис]Это что, Спартак довел до ручки целую сборную Голландии...[/quote]

пля ну причем тут спартак то? ![/quote[quote=liasport433][quote=Черный Лис]Это что, Спартак довел до ручки целую сборную Голландии...[/quote]

пля ну причем тут спартак то? [/quote]
Потому что вы как затычки бабские, в каждую вонючую щель своим поганым языком лезете.
Регистрация: 12.07.2014 [жалоба]
№9 Написал: Trucha (Сегодня, 21:48) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Икарди не взяли из-за того что жену у кого-то увел smile
Гном не прощает)
Регистрация: 4.08.2016 [жалоба]
№8 Написал: liasport433 (Сегодня, 21:23) #
  • -2
  •  (10)

Цитата: Черный Лис
Это что, Спартак довел до ручки целую сборную Голландии...


пля ну причем тут спартак то? новость аргентине и игроке зенита, будет новость о спартаке там и пиши , заепали уже спартак..... да все болелы коней бомжей проводниц, и тд, такое ощущение, что спартак вас поимел, а удовлетворения у вас нету! какая то обида злоба, не понимаю... чуть что, спартак виноват, детский сад!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№7 Написал: s.o.b. (Сегодня, 21:18) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
КАМАЗ
Атака у Аргентины в полном порядке, выделяется на фоне других линий
Регистрация: 16.09.2010 [жалоба]
№6 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:11) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV 77
Зенит довел Паредеса до ручки

Это что, Спартак довел до ручки целую сборную Голландии...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№5 Написал: SVN (Сегодня, 20:56) #
  • +2
  •  (6)

Парелес откровенно провалил сезон с первого тура,оживал немного в еврокубках.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 20:54) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Икарди по моему зря прокинули. Паредес сам виноват


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№3 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 20:51) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Зенит довел Паредеса до ручки
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 20:46) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо Зениту satisfied
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 20:44) #
  • -1
  •  (9)

Если уж икарди не попал в заявку,то какой там перелесков? Кто это? Игрок запаса Ромы ,и не понятный игрок в зените.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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