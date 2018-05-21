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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Федор Смолов: отыграть ЧМ-2018 надо так, чтобы европейские топ-клубы начали делать предложения "Краснодару" (5)
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13:10
Игорь Ледяхов о своем будущем: условия по контракту еще не обговаривались, но "Ахмат" на сборы повезу я
Игорь Ледяхов о своем будущем: условия по контракту еще не обговаривались, но "Ахмат" на сборы повезу я
12:36
Михаил Комков: на некоторых полях ФНЛ играем как на "огородах", а потом говорят, что у нас футбол не зрелищный (1)
Михаил Комков: на некоторых полях ФНЛ играем как на "огородах", а потом говорят, что у нас футбол не зрелищный (1)
Леандро Паредес и Икарди не сыграют на ЧМ-2018
Стала известна заявка сборной Аргентины на чемпионат мира-2018. В окончательную заявку команды на турнир не вошли полузащитник "Зенита" Леандро Паредеса и форвард "Интера" Мауро Икарди.
Вратари: Серхио Ромеро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Франко Армани ("Ривер Плейт"), Вилли Кабальеро ("Челси", Англия).
Защитники: Кристиан Ансальди ("Торино", Италия), Маркос Рохо ("Манчестер Юнайтед", Англия), Маркос Акунья ("Спортинг", Португалия), Николас Тальяфико ("Аякс", Голландия), Габриэль Меркадо ("Севилья", Испания), Николас Отаменди ("Манчестер Сити", Англия, Федерико Фасио (”Рома”, Италия).
Полузащитники: Хавьер Маскерано ("Хэбэй Чайна Форчун", Китай), Эвер Банега ("Севилья", Испания), Лукас Билья ("Милан", Италия), Эдуардо Сальвио ("Бенфика"), Кристиан Павон ("Бока Хуниорс"), Максимилиано Меза ("Индепендьенте"), Анхель Ди Мария ("ПСЖ", Франция), Мануэль Лансини ("Вест Хэм", Англия), Джовани Ло Чельсо ("ПСЖ", Франция).
Нападающие: Лионель Месси ("Барселона", Испания), Пауло Дибала ("Ювентус", Италия), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Англия), Гонсало Игуаин ("Ювентус", Италия).
Вратари: Серхио Ромеро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Франко Армани ("Ривер Плейт"), Вилли Кабальеро ("Челси", Англия).
Защитники: Кристиан Ансальди ("Торино", Италия), Маркос Рохо ("Манчестер Юнайтед", Англия), Маркос Акунья ("Спортинг", Португалия), Николас Тальяфико ("Аякс", Голландия), Габриэль Меркадо ("Севилья", Испания), Николас Отаменди ("Манчестер Сити", Англия, Федерико Фасио (”Рома”, Италия).
Полузащитники: Хавьер Маскерано ("Хэбэй Чайна Форчун", Китай), Эвер Банега ("Севилья", Испания), Лукас Билья ("Милан", Италия), Эдуардо Сальвио ("Бенфика"), Кристиан Павон ("Бока Хуниорс"), Максимилиано Меза ("Индепендьенте"), Анхель Ди Мария ("ПСЖ", Франция), Мануэль Лансини ("Вест Хэм", Англия), Джовани Ло Чельсо ("ПСЖ", Франция).
Нападающие: Лионель Месси ("Барселона", Испания), Пауло Дибала ("Ювентус", Италия), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Англия), Гонсало Игуаин ("Ювентус", Италия).
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