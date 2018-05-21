Леандро Паредес и Икарди не сыграют на ЧМ-2018

Стала известна заявка сборной Аргентины на чемпионат мира-2018. В окончательную заявку команды на турнир не вошли полузащитник "Зенита" Леандро Паредеса и форвард "Интера" Мауро Икарди.Серхио Ромеро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Франко Армани ("Ривер Плейт"), Вилли Кабальеро ("Челси", Англия).Кристиан Ансальди ("Торино", Италия), Маркос Рохо ("Манчестер Юнайтед", Англия), Маркос Акунья ("Спортинг", Португалия), Николас Тальяфико ("Аякс", Голландия), Габриэль Меркадо ("Севилья", Испания), Николас Отаменди ("Манчестер Сити", Англия, Федерико Фасио (”Рома”, Италия).: Хавьер Маскерано ("Хэбэй Чайна Форчун", Китай), Эвер Банега ("Севилья", Испания), Лукас Билья ("Милан", Италия), Эдуардо Сальвио ("Бенфика"), Кристиан Павон ("Бока Хуниорс"), Максимилиано Меза ("Индепендьенте"), Анхель Ди Мария ("ПСЖ", Франция), Мануэль Лансини ("Вест Хэм", Англия), Джовани Ло Чельсо ("ПСЖ", Франция).Лионель Месси ("Барселона", Испания), Пауло Дибала ("Ювентус", Италия), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Англия), Гонсало Игуаин ("Ювентус", Италия).