Леандро Паредес: душа болит из-за того, что не сыграю на ЧМ-2018

Полузащитник "Зенит" Леандро Паредес поделился эмоциями после невызова в сборную Аргентины на чемпионат мира–2018."Безумно хотел и мечтал сыграть в этой футболке. Сейчас душа болит из-за того, что я не смогу этого сделать. Но знаю, что семья и друзья придадут мне сил, которые необходимы мне сегодня, чтобы продолжить работать и когда-нибудь воспользоваться этой футболкой.Поздравляю тех, кто попал в заявку, и желаю удачи каждому из 23 счастливчиков. Я знаю, что они с достоинством будут защищать цвета этой формы. Вперёд, Аргентина!" — написал Паредес в инстаграме.