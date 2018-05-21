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Леандро Паредес: душа болит из-за того, что не сыграю на ЧМ-2018

Полузащитник "Зенит" Леандро Паредес поделился эмоциями после невызова в сборную Аргентины на чемпионат мира–2018.

"Безумно хотел и мечтал сыграть в этой футболке. Сейчас душа болит из-за того, что я не смогу этого сделать. Но знаю, что семья и друзья придадут мне сил, которые необходимы мне сегодня, чтобы продолжить работать и когда-нибудь воспользоваться этой футболкой.

Поздравляю тех, кто попал в заявку, и желаю удачи каждому из 23 счастливчиков. Я знаю, что они с достоинством будут защищать цвета этой формы. Вперёд, Аргентина!" — написал Паредес в инстаграме.
Теги: Паредес Зенит Сборная Аргентины
Сегодня, 21:13
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4
(1)
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 22:33) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
кхе ...а играть нормально не пробовал?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: teacher (Сегодня, 21:54) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Если бы как Халк тянул на себе команду, то был бы в сборной! А так все больше номер отбывал.
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 21:34) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Побежал с невероятной скоростью за баблом в Зенит и незаметно проскочил мимо ЧМ и сборной Аргентины, а надо было футбол выбирать blush
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: Yorgen2006 Yorgen2006 (Сегодня, 21:27) #
  • -4
  •  (8)

Ты бы под Месси на сборах подкатился.... и вот ты в сборной! А через наш бомжклуб только в сборную из 50-го десятка можно пройти.


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Тосно играй, борись
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
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