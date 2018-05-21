"Зенит" разочарован невызовом Паредеса в сборную Аргентины

"Зенит" прокомментировал непопадание в заявку сборной Аргентины на чемпионат мира-2018 полузащитника Леандро Паредеса.Паредес входил в расширенный состав двукратных чемпионов мира, но был исключен из итогового списка."#NoParedesNoParty (Нет Паредеса - нет вечеринки. - Пер. с англ.)", - подписал "Зенит" ретвит состава сборной Аргентины.