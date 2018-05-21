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"Зенит" разочарован невызовом Паредеса в сборную Аргентины

"Зенит" прокомментировал непопадание в заявку сборной Аргентины на чемпионат мира-2018 полузащитника Леандро Паредеса.

Паредес входил в расширенный состав двукратных чемпионов мира, но был исключен из итогового списка.

"#NoParedesNoParty (Нет Паредеса - нет вечеринки. - Пер. с англ.)", - подписал "Зенит" ретвит состава сборной Аргентины.
Теги: Зенит Паредес Сборная Аргентины
Сегодня, 21:25
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№1 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 21:37) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Конечно, для Зенита было бы лучше, чтобы Паредес попал - можно было бы приводить пример другим игрокам, что и из России можно попасть в одну из лучших сборных мира, чтобы переезжали и не боялись вылететь из сборной. Но объективно вызова он конечно не заслужил, скатился
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
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