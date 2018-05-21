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Неймар прибыл в расположение сборной Бразилии

Нападающий "ПСЖ" Неймар присоединился к сборной Бразилии, которая накануне собралась для подготовки к чемпионату мира 2018 года, сообщает твиттер бразильской конфедерации.

Главный тренер сборной Бразилии Тите огласил заявку на мировое первенство в России 14 мая, вызвав для подготовки 23 игрока, включая Неймара, который пропустил конец сезона из-за травмы.
Теги: Неймар Сборная Бразилии
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